Desbloquea el Éxito con Plantillas de Vídeo Educativo de Formato Largo

Personaliza y crea contenido de curso atractivo y vídeos de formación para tus estudiantes con plantillas y escenas intuitivas.

489/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo educativo dinámico de 45 segundos dirigido a estudiantes de secundaria, desglosando un concepto científico complejo. El enfoque visual debe incorporar animaciones vibrantes y metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios, con audio claro y subtítulos para accesibilidad. Este vídeo debe ser creado rápidamente utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, transformando lecciones escritas en vídeos educativos atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una elegante introducción de vídeo de 30 segundos para un nuevo módulo de incorporación corporativa, dirigido a nuevos empleados. La estética visual debe ser profesional y minimalista, aprovechando el diseño limpio de plantillas de vídeo preconstruidas y permitiendo una fácil personalización. Asegura un audio nítido y una experiencia de visualización óptima en todas las plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un segmento introductorio atractivo de 90 segundos para un curso en línea, destinado a estudiantes potenciales, mostrando el valor del curso. El estilo visual debe ser acogedor y moderno, presentando un avatar de AI que entregue información clave con una generación de voz convincente, todo construido sobre una base de plantillas de vídeo educativo de formato largo adaptables, permitiendo una amplia personalización como un poderoso creador de vídeos en línea.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan las Plantillas de Vídeo Educativo de Formato Largo

Crea sin esfuerzo vídeos educativos de formato largo atractivos e informativos para estudiantes y cursos en línea con plantillas personalizables.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo educativo pre-diseñadas para iniciar tu proyecto. Nuestras plantillas y escenas ofrecen una base estructurada para tu contenido de formato largo.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Personaliza fácilmente el guion, añadiendo tus lecciones detalladas. Usa la potente función de texto a vídeo desde guion para convertir instantáneamente tu texto en una narración atractiva.
3
Step 3
Añade Visuales y Avatares
Da vida a tus vídeos educativos integrando avatares de AI realistas para presentar tu material. También puedes subir tus propios medios o usar nuestra extensa biblioteca de stock.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo educativo de formato largo esté completo, créalo y descárgalo fácilmente. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que tu vídeo esté perfectamente formateado para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Transforma temas intrincados como los médicos en vídeos educativos claros y atractivos, mejorando enormemente la comprensión para los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos?

HeyGen ofrece un potente creador de vídeos en línea con plantillas de vídeo educativo personalizables y una interfaz de arrastrar y soltar. Puedes crear rápidamente vídeos educativos atractivos utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, simplificando todo el proceso de producción.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para las plantillas de vídeo educativo de HeyGen?

Las plantillas de vídeo educativo de HeyGen son altamente personalizables, permitiéndote adaptar el contenido con precisión. Puedes aplicar controles de marca, integrar tus propios medios y ajustar escenas para crear vídeos instructivos, tutoriales o presentaciones convincentes para estudiantes.

¿HeyGen admite la creación eficiente de vídeos educativos de formato largo?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear vídeos educativos de formato largo de manera eficiente convirtiendo guiones en vídeo con avatares de AI y generación de voz. Esto acelera significativamente el proceso de edición de vídeo, haciéndolo ideal para la creación de cursos y vídeos de formación completos.

¿Cómo mejoran las características de HeyGen la accesibilidad del contenido educativo?

HeyGen mejora la accesibilidad de los vídeos educativos generando automáticamente subtítulos a partir de tu guion. Esto asegura que el contenido de tu creador de vídeos en línea sea inclusivo y llegue a una audiencia más amplia, atendiendo a estudiantes y diversas preferencias de aprendizaje.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo