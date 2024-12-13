Aumenta el Compromiso con Vídeos Educativos Localizados

Asegura conocimiento cultural y accesibilidad para estudiantes globales con subtítulos/captions sin fisuras.

502/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una demostración atractiva de 45 segundos para creadores de contenido de eLearning y diseñadores instruccionales, mostrando el proceso simplificado de localización de vídeos de eLearning. El vídeo debe adoptar un estilo visual ilustrativo y dinámico con transiciones suaves, presentando avatares amigables de HeyGen AI que entregan contenido con doblaje y voces en off precisas en varios idiomas objetivo, destacando la facilidad de adaptar materiales existentes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 30 segundos orientado a soluciones dirigido a líderes técnicos y especialistas en localización que buscan flujos de trabajo eficientes, explicando cómo las soluciones de localización impulsadas por AI pueden mejorar drásticamente la productividad. El estilo visual y de audio debe ser moderno y nítido, con animaciones de texto en pantalla que enfatizan estadísticas clave y detalles técnicos, aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen para proporcionar transcripciones accesibles y precisas para contenido educativo complejo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo inspirador de 50 segundos para equipos de marketing globales y estrategas, centrándose en el alcance ampliado y el ROI mejorado logrado a través de una estrategia de localización integral. El vídeo debe tener una estética orientada al éxito, incorporando una mezcla de medios de stock profesionales e infografías dinámicas para visualizar el crecimiento del mercado, demostrando cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen simplifica la creación de contenido culturalmente relevante e impactante para diversos segmentos de audiencia objetivo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Vídeo Educativo Localizado

Transforma tu contenido educativo para una audiencia global, asegurando relevancia e impacto a través de diversas culturas con localización precisa.

1
Step 1
Crea Tu Contenido Principal
Comienza escribiendo el guion de tu vídeo educativo. Aprovecha la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para generar fácilmente un vídeo básico a partir de tu texto, centrándote en "vídeos de eLearning" claros para tu audiencia principal.
2
Step 2
Localiza el Contenido Hablado
Una vez que tu vídeo inicial esté completo, adapta el contenido hablado para las regiones objetivo. Utiliza la avanzada "Generación de voz en off" de HeyGen para producir pistas de audio auténticas y culturalmente apropiadas en múltiples idiomas, ideales para "doblajes y voces en off".
3
Step 3
Añade Visuales y Texto Localizados
Mejora aún más tu vídeo educativo localizado adaptando el texto y los visuales en pantalla. Integra fácilmente "Subtítulos/captions" traducidos para mejorar la accesibilidad y asegúrate de que todo el "texto en pantalla" esté traducido con precisión y sea culturalmente relevante.
4
Step 4
Exporta y Comparte Globalmente
Realiza un "control de calidad" exhaustivo para asegurar que todos los elementos localizados estén sincronizados. Luego, utiliza las funciones de "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones" de HeyGen para preparar tu vídeo educativo localizado para varias plataformas, alcanzando una base de estudiantes global más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Educativo Inmersivo

.

Transforma temas complejos o narrativas históricas en experiencias de vídeo atractivas, accesibles y localizadas para todas las audiencias.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la localización de vídeos de eLearning?

HeyGen aprovecha funciones impulsadas por AI como texto a vídeo desde guiones localizados y clonación de voz AI para simplificar significativamente el proceso de localización de vídeos de eLearning. Esto asegura que tu contenido resuene eficientemente con una audiencia global.

¿Qué características específicas de localización ofrece HeyGen para contenido de vídeo educativo?

HeyGen ofrece características integrales para la localización de vídeos educativos, incluyendo la generación automática de subtítulos y captions, voces en off de sonido natural y la capacidad de actualizar el texto en pantalla. Esto apoya la adaptación cultural efectiva de tu contenido.

¿Por qué deberían las empresas priorizar la localización de sus vídeos educativos con HeyGen?

Priorizar el contenido educativo en vídeo localizado con HeyGen expande tu alcance global, mejora significativamente el compromiso de los estudiantes y aumenta la accesibilidad en diversas regiones. Este enfoque maximiza el ROI de tus esfuerzos de formación y conduce a un mayor éxito global en vídeo.

¿Puede HeyGen asegurar que se preserven el conocimiento cultural y los matices lingüísticos en el contenido localizado?

Sí, HeyGen permite a los creadores implementar con precisión el conocimiento cultural y los matices lingüísticos al permitir la internacionalización detallada de guiones y ajustes de estilo de voz. Nuestra plataforma apoya la creación de contenido educativo en vídeo verdaderamente localizado que conecta profundamente con los estudiantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo