Crea vídeos de formación atractivos sin esfuerzo para la incorporación de empleados y equipos de L&D con nuestros avanzados avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación integral de 60 segundos dirigido a equipos de L&D, ilustrando cómo desarrollar rápidamente módulos de cumplimiento utilizando un generador de vídeo AI. El estilo visual y de audio debe ser moderno y altamente educativo, con transiciones dinámicas y texto en pantalla para reforzar información crítica, aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo desde guion para agilizar la creación de contenido y mantener la coherencia de la marca.
Desarrolla un reel energético de 30 segundos para redes sociales para pequeñas empresas, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto. El vídeo necesita un estilo dinámico y visualmente atractivo con música de fondo animada y subtítulos claros para maximizar el alcance, demostrando cómo el vídeo generado por AI puede crear vídeos atractivos de manera rápida y sin esfuerzo para una amplia audiencia en línea.
Imagina un vídeo conciso de 15 segundos para Habilitación de Ventas sobre actualizaciones de productos, dirigido a clientes existentes con mensajes personalizados. El estilo visual debe ser directo y personal, con un avatar AI profesional de cabeza parlante que entregue los beneficios clave, permitiendo un fácil cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para adaptarse a varios canales de comunicación y asegurar un compromiso efectivo con el cliente potenciado por AI.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación con AI.
Utiliza generadores de vídeo potenciados por AI para crear vídeos de formación dinámicos y atractivos que capturen la atención y mejoren la retención del aprendiz sin esfuerzo.
Escala la Creación de Cursos y el Alcance Global de Aprendices.
Produce eficientemente un mayor volumen de cursos de formación generados por AI, ampliando la accesibilidad y alcanzando a una audiencia más amplia y global de aprendices.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos AI para vídeos de formación?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación de alta calidad aprovechando la tecnología avanzada de generador de vídeos AI. Puedes transformar guiones en vídeos atractivos con avatares AI realistas y locuciones AI dinámicas, haciendo que la información compleja sea accesible para diversas necesidades de aprendizaje.
¿Puedo personalizar los avatares AI creados con los generadores de texto a vídeo de HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para sus avatares AI, permitiéndote elegir entre varios estilos e incluso crear cabezas parlantes personalizadas. Esto asegura que tu contenido de vídeo generado por AI se alinee perfectamente con tu marca y mensaje.
¿Qué tipos de vídeos atractivos pueden crear los equipos de L&D usando HeyGen?
Los equipos de L&D pueden utilizar HeyGen para producir una amplia gama de vídeos atractivos, incluyendo módulos de incorporación de empleados, contenido de habilitación de ventas y tutoriales detallados de productos. Las herramientas intuitivas de edición de vídeo y las plantillas de nuestra plataforma agilizan todo el proceso.
¿Qué tan rápido es generar contenido potenciado por AI con HeyGen?
El generador de texto a vídeo AI de HeyGen reduce drásticamente el tiempo de producción al convertir guiones en vídeos completos rápidamente. Con una vasta biblioteca de plantillas y potentes herramientas de edición de vídeo, puedes crear eficientemente contenido de vídeo de calidad profesional generado por AI para redes sociales o uso interno.