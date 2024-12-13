herramienta de vídeo de LinkedIn: Potencia tu Presencia Profesional

Crea mensajes de vídeo personalizados y atractivos sin esfuerzo con la función de texto a vídeo de HeyGen para un impacto máximo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para reclutadores y equipos de éxito del cliente, ¿qué tal si pudieras enviar un mensaje de vídeo personalizado, cálido y amigable de 45 segundos? Este breve vídeo debería demostrar el poder de conectar con candidatos o clientes a un nivel más profundo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y la generación de locuciones para crear un mensaje acogedor que realmente destaque.
Prompt de Ejemplo 2
Un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido debería apuntar a disparar el reconocimiento de marca. Con un estilo visual y de audio moderno y animado, con visuales profesionales y cortes rápidos, esta pieza ilustra cómo las plantillas y escenas de HeyGen simplifican la creación de vídeos profesionales, con subtítulos automáticos para un alcance máximo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 30 segundos para profesionales expertos en tecnología y productores de vídeo, centrado en optimizar metraje existente. Enfatiza cómo HeyGen actúa como un editor de vídeo intuitivo para refinar contenido antes de publicarlo. Muestra la utilidad de la biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar visuales y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para un ajuste perfecto en los canales de redes sociales, posicionándolo como un complemento poderoso para vídeos de LinkedIn.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona tu herramienta de vídeo de LinkedIn

Crea vídeos cortos atractivos para LinkedIn con facilidad. Aprovecha las características de AI y las plantillas para producir rápidamente contenido profesional que capture la atención y potencie tu marca.

1
Step 1
Crea tu Vídeo
Comienza tu proyecto de vídeo eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales. Añade fácilmente tu contenido para construir una narrativa convincente para tu audiencia de LinkedIn.
2
Step 2
Personaliza con AI
Mejora tu mensaje incorporando avatares de AI que den vida a tu guion. Selecciona entre diversas opciones para crear una presentación única y memorable.
3
Step 3
Añade Subtítulos para Claridad
Asegúrate de que tu mensaje sea accesible e impactante generando automáticamente subtítulos precisos. Esto mejora el compromiso, especialmente para los espectadores sin sonido.
4
Step 4
Exporta para LinkedIn
Finaliza tu vídeo y expórtalo en un formato de relación de aspecto adecuado para LinkedIn. Tu vídeo estará listo para compartir inmediatamente y alcanzar tu red profesional.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Vídeo de Alto Impacto en LinkedIn

Diseña potentes anuncios de vídeo para LinkedIn con AI para generar clientes potenciales dirigidos y amplificar el reconocimiento de marca de manera eficiente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para plataformas como LinkedIn?

HeyGen te permite crear vídeos profesionales para LinkedIn de manera sencilla utilizando avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo. Su editor de vídeo intuitivo y sus extensas plantillas de vídeo agilizan todo el proceso de creación de vídeos, convirtiéndolo en una herramienta eficaz para vídeos de LinkedIn.

¿Puede HeyGen ayudarme a producir mensajes de vídeo personalizados para aumentar el compromiso?

Absolutamente. HeyGen permite la creación de mensajes de vídeo personalizados a gran escala, aprovechando las características de AI para adaptar el contenido a tu audiencia. Esta capacidad es ideal para herramientas de prospección de vídeo y aumenta significativamente el compromiso en los canales de redes sociales.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para mejorar la calidad e impacto de los vídeos?

HeyGen proporciona características avanzadas de AI, incluyendo avatares de AI realistas, generación de locuciones y generación automática de subtítulos, para elevar la calidad de tus vídeos. También puedes utilizar controles de marca para mantener el reconocimiento de marca y exportar vídeos en varios formatos como MP4.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la creación de vídeos tanto cortos como largos?

El editor de vídeo flexible de HeyGen y sus diversas plantillas de vídeo están diseñados para vídeos cortos y largos, adaptables a cualquier canal de redes sociales. Sus herramientas integrales permiten una edición fácil, soporte robusto de biblioteca de medios y la inclusión de llamadas a la acción efectivas.

