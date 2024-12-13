Desbloquea el Crecimiento con Vídeos de Anuncios Patrocinados en LinkedIn
Impulsa sin esfuerzo el reconocimiento de tu marca y genera leads. Crea anuncios de vídeo atractivos para audiencias profesionales con la función de texto a vídeo de HeyGen.
Desarrolla un vídeo tutorial completo de 2 minutos diseñado para especialistas en marketing digital y generación de leads, ilustrando los pasos precisos para configurar e integrar Formularios de Generación de Leads dentro de una campaña de Contenido Patrocinado utilizando el Administrador de Campañas de LinkedIn. El vídeo debe adoptar un enfoque visual centrado en la grabación de pantalla con un estilo de audio corporativo, asegurando claridad. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y las tasas de finalización en visualización silenciosa.
Produce un vídeo explicativo atractivo de 1 minuto dirigido a estrategas de anuncios y analistas de datos, centrado en técnicas avanzadas para optimizar los anuncios de vídeo de LinkedIn para tasas de finalización de visualización superiores y una segmentación de anuncios efectiva en varios conjuntos de anuncios. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y basado en datos, incorporando representaciones visuales de análisis. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para presentar los insights con una presencia profesional y consistente en pantalla.
Crea un vídeo de consejos impactante de 45 segundos para creadores de contenido y especialistas en marketing en redes sociales, mostrando las mejores prácticas para incorporar subtítulos en vídeo para aumentar el compromiso y aprovechar eficazmente la Red de Audiencia de LinkedIn para audiencias profesionales más amplias. La presentación visual debe ser atractiva con cortes rápidos y un diseño visualmente atractivo, complementado por una pista de audio motivacional y optimista. Utiliza el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para poblar rápidamente el vídeo con visuales relevantes y de alta calidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Rápidamente Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento en LinkedIn.
Aprovecha la AI para producir anuncios de vídeo cautivadores rápidamente, aumentando significativamente el compromiso y la generación de leads en la plataforma profesional de LinkedIn.
Produce Contenido Social Patrocinado Atractivo.
Transforma ideas en clips de vídeo dinámicos para contenido patrocinado, asegurando que tu marca capture la atención y genere acción en el feed de LinkedIn.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen elevar la visibilidad de mi marca en LinkedIn?
HeyGen empodera a las empresas para crear "Contenido Patrocinado en LinkedIn" atractivo con "avatares AI" personalizados y visuales de marca. Esto asegura que tu mensaje destaque en el "feed de LinkedIn" para llegar efectivamente a "audiencias profesionales" y aumentar el "Reconocimiento de Marca".
¿Qué especificaciones técnicas soporta HeyGen para los anuncios de vídeo en LinkedIn?
HeyGen simplifica el cumplimiento de las "especificaciones de anuncios de vídeo" ofreciendo un robusto "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" adecuado para la plataforma de LinkedIn. Esto asegura que tu contenido de alta calidad esté optimizado para varias ubicaciones e integrado sin problemas en tus "conjuntos de anuncios" del "Administrador de Campañas".
¿Pueden los vídeos de HeyGen optimizarse para campañas de generación de leads en LinkedIn?
Absolutamente. Las capacidades de texto a vídeo de HeyGen y sus diversas plantillas te permiten crear "anuncios de vídeo" persuasivos que incorporan fuertes elementos de "llamada a la acción". Estos vídeos son ideales para impulsar el compromiso y convertir a los espectadores a través de "Formularios de Generación de Leads", mejorando efectivamente tus esfuerzos de "Generación de Leads".
¿Cómo facilita HeyGen la creación eficiente de anuncios de vídeo profesionales en LinkedIn?
HeyGen agiliza todo el proceso de producción, permitiendo una rápida generación de texto a vídeo con "avatares AI" realistas y "generación de voz en off". Esto permite una rápida iteración y despliegue de contenido pulido de "anuncios de vídeo patrocinados en LinkedIn", ahorrando tiempo mientras se mantiene un estándar profesional para tus "audiencias profesionales".