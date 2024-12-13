Desbloquea el Crecimiento con Vídeos de Anuncios Patrocinados en LinkedIn

Impulsa sin esfuerzo el reconocimiento de tu marca y genera leads. Crea anuncios de vídeo atractivos para audiencias profesionales con la función de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial completo de 2 minutos diseñado para especialistas en marketing digital y generación de leads, ilustrando los pasos precisos para configurar e integrar Formularios de Generación de Leads dentro de una campaña de Contenido Patrocinado utilizando el Administrador de Campañas de LinkedIn. El vídeo debe adoptar un enfoque visual centrado en la grabación de pantalla con un estilo de audio corporativo, asegurando claridad. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y las tasas de finalización en visualización silenciosa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo atractivo de 1 minuto dirigido a estrategas de anuncios y analistas de datos, centrado en técnicas avanzadas para optimizar los anuncios de vídeo de LinkedIn para tasas de finalización de visualización superiores y una segmentación de anuncios efectiva en varios conjuntos de anuncios. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y basado en datos, incorporando representaciones visuales de análisis. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para presentar los insights con una presencia profesional y consistente en pantalla.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de consejos impactante de 45 segundos para creadores de contenido y especialistas en marketing en redes sociales, mostrando las mejores prácticas para incorporar subtítulos en vídeo para aumentar el compromiso y aprovechar eficazmente la Red de Audiencia de LinkedIn para audiencias profesionales más amplias. La presentación visual debe ser atractiva con cortes rápidos y un diseño visualmente atractivo, complementado por una pista de audio motivacional y optimista. Utiliza el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para poblar rápidamente el vídeo con visuales relevantes y de alta calidad.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Anuncios Patrocinados en LinkedIn

Domina el proceso de creación de anuncios de vídeo impactantes para audiencias profesionales en LinkedIn, diseñados para elevar el reconocimiento de tu marca y generar leads.

1
Step 1
Crea tu Contenido de Vídeo Atractivo
Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para crear un vídeo convincente que cumpla con las especificaciones de anuncios de vídeo de LinkedIn para un rendimiento óptimo y un atractivo profesional.
2
Step 2
Configura tu Campaña en el Administrador de Campañas
Dentro del Administrador de Campañas de LinkedIn, establece tus objetivos de campaña, presupuesto y define tus audiencias profesionales utilizando una segmentación de anuncios precisa. Asegúrate de que tu vídeo esté listo con el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen.
3
Step 3
Añade Elementos Esenciales para el Impacto
Sube tu anuncio de vídeo y mejora su alcance incluyendo subtítulos/captions generados por HeyGen para accesibilidad. Integra una clara llamada a la acción o un Formulario de Generación de Leads para fomentar el compromiso inmediato.
4
Step 4
Lanza y Monitorea el Rendimiento
Publica tu vídeo de anuncio patrocinado en LinkedIn y monitorea métricas clave como las tasas de finalización de visualización para entender el compromiso. La marca consistente, facilitada por los controles de marca de HeyGen, refuerza tu mensaje.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar la visibilidad de mi marca en LinkedIn?

HeyGen empodera a las empresas para crear "Contenido Patrocinado en LinkedIn" atractivo con "avatares AI" personalizados y visuales de marca. Esto asegura que tu mensaje destaque en el "feed de LinkedIn" para llegar efectivamente a "audiencias profesionales" y aumentar el "Reconocimiento de Marca".

¿Qué especificaciones técnicas soporta HeyGen para los anuncios de vídeo en LinkedIn?

HeyGen simplifica el cumplimiento de las "especificaciones de anuncios de vídeo" ofreciendo un robusto "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" adecuado para la plataforma de LinkedIn. Esto asegura que tu contenido de alta calidad esté optimizado para varias ubicaciones e integrado sin problemas en tus "conjuntos de anuncios" del "Administrador de Campañas".

¿Pueden los vídeos de HeyGen optimizarse para campañas de generación de leads en LinkedIn?

Absolutamente. Las capacidades de texto a vídeo de HeyGen y sus diversas plantillas te permiten crear "anuncios de vídeo" persuasivos que incorporan fuertes elementos de "llamada a la acción". Estos vídeos son ideales para impulsar el compromiso y convertir a los espectadores a través de "Formularios de Generación de Leads", mejorando efectivamente tus esfuerzos de "Generación de Leads".

¿Cómo facilita HeyGen la creación eficiente de anuncios de vídeo profesionales en LinkedIn?

HeyGen agiliza todo el proceso de producción, permitiendo una rápida generación de texto a vídeo con "avatares AI" realistas y "generación de voz en off". Esto permite una rápida iteración y despliegue de contenido pulido de "anuncios de vídeo patrocinados en LinkedIn", ahorrando tiempo mientras se mantiene un estándar profesional para tus "audiencias profesionales".

