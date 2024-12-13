generador de tutoriales de anuncios en linkedin: Domina los Anuncios en LinkedIn

Aumenta el compromiso con los anuncios en LinkedIn y capta la atención. Genera tutoriales en vídeo atractivos y de alto rendimiento más rápido con poderosos avatares de AI.

516/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los propietarios de pequeñas empresas, se necesita un vídeo dinámico de 60 segundos para mostrar cómo generar anuncios en vídeo de alto rendimiento para la generación de leads en LinkedIn. Su estética debe ser vibrante y orientada al éxito, combinando visuales nítidos con una banda sonora animada. La función de subtítulos/captions de HeyGen se aprovechará para garantizar la máxima accesibilidad y participación, incluso cuando se vea sin sonido, guiando a los espectadores a través de la creación de llamadas a la acción atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Los gerentes de marketing que buscan profundizar en la optimización de los objetivos de sus campañas de anuncios en LinkedIn se beneficiarían de un tutorial de producto informativo de 90 segundos. El enfoque visual debe ser altamente instructivo, utilizando grabaciones de pantalla compartida y anotaciones claras, acompañado de una voz en off calmada y detallada. La capacidad de Texto a vídeo desde guion dentro de HeyGen puede producir eficientemente esta guía completa sobre cómo lograr mejores métricas de marketing y construcción de embudos.
Prompt de Ejemplo 3
Los equipos creativos y creadores de contenido que buscan dominar la narración para captar la atención y crear anuncios virales en redes sociales, específicamente en LinkedIn, encontrarán valor en un vídeo cautivador de 30 segundos. El estilo de este vídeo debe ser visualmente rico y de ritmo rápido, empleando visuales impactantes y una voz en off enérgica que transmita urgencia y emoción. La amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen debe utilizarse para mejorar los elementos creativos y detener el desplazamiento.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Generar Vídeos Tutoriales de Anuncios en LinkedIn

Crea fácilmente tutoriales en vídeo profesionales y atractivos para tus campañas de anuncios en LinkedIn que resuenen con tu audiencia objetivo y generen resultados.

1
Step 1
Crea tu Guion de Tutorial
Comienza elaborando el contenido de tu tutorial. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar instantáneamente tu texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI, perfecto para Vídeos Tutoriales de Productos.
2
Step 2
Añade Visuales y Voz
Enriquece tu vídeo con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock y elige entre una variedad de voces AI. Esto asegura que tu tutorial sea tanto informativo como visualmente atractivo, mejorando el aspecto creativo.
3
Step 3
Aplica las Mejores Prácticas de LinkedIn
Maximiza el alcance y la accesibilidad añadiendo Subtítulos/captions a tu vídeo, ya que la mayoría de los usuarios de LinkedIn ven contenido sin sonido. Considera utilizar relaciones de aspecto verticales o cuadradas para una visualización óptima en el feed de noticias.
4
Step 4
Exporta y Lanza tu Campaña
Finaliza tu vídeo tutorial aprovechando la función de Exportaciones de HeyGen en el formato deseado. Integra tu vídeo en una campaña de anuncios en LinkedIn, estableciendo tu objetivo de campaña y aprovechando las opciones de segmentación relevantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y los Tutoriales de Productos

.

Mejora la comprensión y retención de las características del producto o conceptos complejos transformando contenido estático en tutoriales en vídeo atractivos impulsados por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de anuncios en vídeo atractivos para LinkedIn?

HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de alto rendimiento para anuncios en LinkedIn utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Crea anuncios en vídeo atractivos que capturen la atención y fomenten la participación sin esfuerzo.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos tutoriales de productos impulsados por AI para LinkedIn?

HeyGen proporciona un generador de vídeos AI intuitivo, permitiéndote transformar guiones en vídeos tutoriales de productos dinámicos con avatares de AI y subtítulos automatizados. Personaliza fácilmente las plantillas para mostrar el valor de tu producto a las Audiencias Coincidentes de LinkedIn.

¿Cómo asegura HeyGen que el contenido de mis anuncios en vídeo destaque en LinkedIn?

HeyGen ofrece herramientas creativas extensas, incluyendo avatares de AI personalizables y controles de marca, para crear anuncios en vídeo únicos. Optimiza tu narración con generación de voz en off de alta calidad y redimensionamiento de aspecto para una visualización óptima en la plataforma de LinkedIn.

¿Puede HeyGen ayudar a optimizar los anuncios en vídeo para diferentes objetivos de campaña en LinkedIn?

Sí, HeyGen apoya la optimización de tus anuncios en vídeo para varios objetivos de campaña permitiendo ajustes fáciles al contenido y formato. Utiliza características como subtítulos y diversas plantillas para adaptar tu mensaje y llamada a la acción de manera efectiva para formularios de generación de leads.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo