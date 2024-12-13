Crea Rápidamente Vídeos Educativos Atractivos

Crea vídeos educativos impactantes para estudiantes y profesores. Los avatares de AI de HeyGen transforman tus lecciones en experiencias de aprendizaje dinámicas de manera eficiente.

423/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para educadores que buscan desarrollo profesional, produce un tutorial en vídeo conciso de 45 segundos que demuestre formas innovadoras de crear lecciones que incorporen el aprendizaje combinado. La estética visual debe ser limpia y profesional, con grabaciones de pantalla y superposiciones de texto, acompañadas de una narración calmada e informativa. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para generar eficientemente la voz en off precisa necesaria.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina una lección de Historia inmersiva de 60 segundos para estudiantes de bachillerato, explorando un momento crucial como la firma de la Declaración de Independencia. El enfoque visual debe evocar una sensación de documental con imágenes históricas y transiciones cinematográficas sutiles, acompañadas de una voz en off dramática y autoritaria. Asegura la accesibilidad empleando los subtítulos/captions de HeyGen para todo el contenido hablado.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo rápido de 30 segundos que muestre recursos interactivos para el aula dirigidos a maestros de primaria que buscan enriquecer su plan de estudios. Visualmente, el vídeo debe ser brillante, colorido y presentar animaciones simples y juguetonas, junto con una voz amigable y alentadora. Mejora el atractivo visual utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para incorporar fácilmente imágenes y clips de vídeo relevantes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos Educativos

Crea vídeos educativos atractivos sin esfuerzo para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y empoderar a los profesores con recursos dinámicos para el aula.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Lección
Redacta tu contenido educativo. HeyGen transforma tu texto a vídeo desde guiones, haciendo que la creación de planes de lección sea sencilla y eficiente.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de AI
Selecciona un avatar de AI para presentar tus vídeos educativos, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para personalizar la experiencia de aprendizaje para los estudiantes.
3
Step 3
Añade Branding Profesional
Aplica controles de branding a tu vídeo, asegurando que tus lecciones sean consistentemente profesionales y reflejen tu identidad educativa para un aprendizaje mejorado.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Utiliza el redimensionamiento de aspecto y las exportaciones para preparar tu vídeo educativo para cualquier plataforma, empoderando a los profesores para distribuir contenido valioso sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Animar Historia y Ciencias Sociales

.

Transforma eventos históricos complejos y temas de Ciencias Sociales en historias en vídeo cautivadoras impulsadas por AI para una comprensión más profunda de los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesores a crear vídeos educativos atractivos para los estudiantes?

HeyGen empodera a los profesores para crear fácilmente vídeos educativos dinámicos utilizando avatares de AI y texto a vídeo desde guiones. Esto agiliza el proceso de desarrollar contenido atractivo para los estudiantes, mejorando las experiencias de aprendizaje en diversas materias como Historia y Ciencias Sociales.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el currículo y los recursos del aula?

HeyGen ofrece plantillas robustas, una rica biblioteca de medios y generación de voz en off para mejorar el currículo y los recursos del aula. Los educadores pueden producir rápidamente tutoriales profesionales y materiales de aprendizaje, apoyando diversas materias y grados sin esfuerzo.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y un mayor alcance para los vídeos educativos?

HeyGen mejora la accesibilidad de los vídeos educativos a través de subtítulos y captions automáticos, haciendo el contenido comprensible para todos los estudiantes. Sus capacidades de redimensionamiento de aspecto también aseguran que tus lecciones estén perfectamente optimizadas para varias plataformas y dispositivos, ampliando tu alcance.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de contenido de desarrollo profesional para educadores?

HeyGen simplifica significativamente la creación de contenido de desarrollo profesional al convertir guiones en vídeo con avatares de AI, eliminando la filmación compleja. Los profesores pueden producir eficientemente tutoriales y módulos de aprendizaje de alta calidad para sus colegas, manteniendo la consistencia de la marca con controles de branding.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo