Diseña un vídeo de aprendizaje bajo demanda de 90 segundos que presente un resumen conciso de un evento histórico, específicamente la Revolución Industrial. Esta lección con diapositivas debe contar con un avatar profesional de AI que entregue información clave, aprovechando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una entrega precisa y concisa. La presentación visual debe incorporar imágenes históricas auténticas y líneas de tiempo en las diapositivas, dirigido a estudiantes universitarios que necesiten una revisión rápida para los exámenes.
Prompt de Ejemplo 2
Para usuarios novatos de un software de edición específico, desarrolla un vídeo tutorial de 45 segundos que funcione como un screencast para una característica particular. Este vídeo de aprendizaje guiará a los usuarios a través de un flujo de trabajo simple, mostrando claramente los movimientos precisos del cursor y las selecciones de menú. Se pueden incluir subtítulos/descripciones de HeyGen para accesibilidad, y su soporte de biblioteca de medios puede mejorar las introducciones con metraje de archivo relevante, haciendo el proceso sencillo y visualmente claro.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo educativo explicativo animado de 30 segundos que introduzca a una figura histórica famosa, como Marie Curie, diseñado para estudiantes de primaria. El estilo visual requiere una animación brillante, amigable y de tipo caricatura, donde las plantillas y escenas de HeyGen son fundamentales para crear fondos y personajes atractivos. La narración es el corazón de la historia, que debe ser entregada por una voz cálida y alentadora, con el vídeo final optimizado para varias plataformas mediante el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Cómo Funciona un Vídeo Educativo para Clases

Transforma sin esfuerzo tu contenido de clase en vídeos educativos profesionales y atractivos con las herramientas intuitivas de AI de HeyGen, diseñadas para experiencias de aprendizaje impactantes.

1
Step 1
Crea tu Guion de Clase
Comienza redactando tu guion detallado que describa el contenido de la clase. Usa la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar automáticamente el borrador inicial del vídeo a partir de tu texto.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu vídeo educativo, dando vida a tus lecciones y haciendo el vídeo educativo más atractivo para los espectadores.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales
Mejora tu clase con visuales atractivos. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para integrar fácilmente gráficos y animaciones, creando una experiencia de aprendizaje dinámica con vídeos animados.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Una vez refinado, exporta tu vídeo usando la función de cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, dejándolo listo para compartir sin problemas en varias plataformas de aprendizaje bajo demanda.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos y clases educativas?

HeyGen agiliza la producción de contenido educativo atractivo transformando guiones en clases en vídeo con avatares de AI y narraciones automatizadas, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para los educadores.

¿Qué diferentes estilos de vídeos educativos puedo crear con HeyGen?

HeyGen admite varios formatos de vídeos educativos, desde vídeos profesionales de cabeza parlante y contenido explicativo dinámico hasta micro-vídeos y clases con diapositivas, ofreciendo diversas opciones para lecciones y cursos atractivos.

¿HeyGen admite características como subtítulos y branding para mi contenido educativo?

Sí, HeyGen ofrece características robustas como subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y controles de branding completos para mantener una apariencia consistente y profesional en todos tus vídeos y cursos educativos.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos para fines de aprendizaje?

Absolutamente. Los avanzados avatares de AI y elementos visuales dinámicos de HeyGen están diseñados para hacer que los vídeos educativos sean altamente atractivos, mejorando la experiencia de aprendizaje para los estudiantes y facilitando el aprendizaje bajo demanda de manera efectiva.

