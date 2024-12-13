HeyGen ofrece amplios controles de branding, permitiendo a los usuarios incrustar fácilmente su logotipo, colores de marca específicos y plantillas personalizadas en todos los vídeos generados por IA. Mantener un branding consistente es crucial para construir confianza y reforzar tu mensaje, lo que ayuda significativamente a atraer leads calificados a través de campañas efectivas de generación de leads.