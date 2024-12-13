Generador de Vídeos de Formación: Transforma L&D con AI

Genera vídeos de formación atractivos para la incorporación de empleados en minutos con capacidades de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a equipos de marketing y gerentes de producto, ilustrando el poder de un "generador de texto a vídeo" para crear rápidamente anuncios cautivadores. Emplea visuales brillantes y enérgicos con una banda sonora motivadora, destacando cómo las "Plantillas y escenas" pre-diseñadas pueden dar vida sin esfuerzo a cualquier concepto de "generador de vídeos de lanzamiento de producto".
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo claro y conciso de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en comunicaciones internas. Este vídeo, con su estilo visual nítido y fácil de seguir y una narración amigable, demostrará cómo nuestra "plataforma de vídeo AI" simplifica la creación de "guías prácticas" o SOPs utilizando la avanzada "Generación de voz en off" para explicaciones profesionales y multilingües.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un ágil reel de 20 segundos para redes sociales diseñado para creadores de contenido y gestores de redes sociales. Este reel, con visuales modernos y cortes rápidos y una banda sonora animada y de moda, destacará cómo un "generador de vídeo AI" transforma simples entradas de "texto a vídeo" en "visuales impresionantes" al instante, mejorado por un vasto "Soporte de biblioteca de medios/stock" para posibilidades creativas ilimitadas.
step preview
step preview
step preview
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos e informativos con nuestra plataforma impulsada por AI, transformando texto e ideas en contenido visual de alta calidad sin necesidad de equipo costoso.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Crea tu vídeo de formación introduciendo indicaciones de texto en nuestro generador de texto a vídeo, que transforma inteligentemente tu guion en contenido visual dinámico.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Selecciona un avatar de AI para ser la cara de tu vídeo de formación, dando vida a tu guion con expresiones naturales y voces en off impulsadas por AI.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Aplica tu estilo visual deseado utilizando nuestra extensa biblioteca de Plantillas y escenas, asegurando que tu contenido de formación sea profesional y acorde a la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo de formación terminado como un archivo MP4 de alta resolución, listo para su distribución a tus equipos de L&D o para la incorporación inmediata de empleados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y motiva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Produce contenido motivacional impactante que empodera y anima a tus aprendices, fomentando un ambiente de formación positivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos a partir de texto?

El generador de vídeos AI de HeyGen transforma tus indicaciones de texto en impresionantes vídeos de formación generados por AI. Utiliza nuestros realistas Avatares de AI y Voces en off de AI para dar vida a tu contenido, haciendo que la creación de vídeos sea sencilla y altamente atractiva.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen ofrece un conjunto robusto de herramientas creativas, incluyendo acceso a plantillas pre-diseñadas, stickers y gráficos. Puedes experimentar con diferentes fuentes y esquemas de color, o incluso crear animaciones originales para producir contenido de formación visualmente impresionante con facilidad.

¿Puedo generar vídeos de formación de alta calidad sin equipo extenso?

Sí, HeyGen es una plataforma de vídeo AI intuitiva que te permite generar vídeos de formación de alta calidad y guías prácticas sin necesidad de equipo costoso. Nuestra AI generativa simplifica la creación de vídeos, ofreciendo resultados profesionales directamente desde tu navegador.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de diversos contenidos de formación?

HeyGen agiliza la creación de diversos contenidos de formación, desde vídeos de incorporación de empleados hasta SOPs detallados. Nuestro generador de texto a vídeo ayuda a los equipos de L&D a transformar información compleja en vídeos atractivos de manera eficiente.

