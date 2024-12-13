HeyGen ayuda significativamente a los equipos de L&D en la producción de vídeos de formación profesional para el desarrollo de empleados, la incorporación y la formación en cumplimiento. Con su robusta generación de voz en off y capacidades de formación multilingüe, incluyendo subtítulos y captions automáticos, HeyGen asegura una entrega de contenido efectiva y accesible.