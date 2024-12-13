Domina Idiomas con Nuestro Creador de Vídeos Educativos

Crea lecciones de idiomas cautivadoras sin esfuerzo utilizando nuestros avatares de AI para crear personajes realistas y atractivos.

572/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de 60 segundos para estudiantes de español intermedios que tienen dificultades con las conjugaciones de verbos en subjuntivo. El vídeo debe adoptar un estilo profesional y visualmente atractivo, utilizando ejemplos animados y gráficos claros para ilustrar las lecciones de gramática. El audio debe ser instructivo y calmado, entregado por un hablante nativo, y la función de subtítulos/captions de HeyGen debe usarse prominentemente para reforzar las lecciones habladas, proporcionando una experiencia de aprendizaje de idiomas completa.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una lección rápida de 30 segundos para estudiantes de francés ansiosos por practicar conversaciones auténticas en un entorno de café. Este vídeo debe ser dinámico y amigable, simulando una escena de diálogo natural con personajes realistas. El audio debe ser interactivo y presentar voces variadas y realistas para emular vídeos de aprendizaje de idiomas conversacionales. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar fácilmente el diálogo, asegurando un flujo natural.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo inmersivo de aprendizaje de idiomas de 45 segundos para estudiantes japoneses, centrado en escenarios comunes de etiqueta cultural. El estilo visual debe ser rico y culturalmente preciso, mostrando diversas escenas del mundo real. Un estilo de audio atractivo e informativo, entregado a través de la generación de voz en off de HeyGen, guiará a la audiencia a través de los escenarios, haciendo que el contenido de aprendizaje de idiomas sea accesible y culturalmente relevante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Educativos de Aprendizaje de Idiomas

Crea lecciones de idiomas atractivas y efectivas con AI. Crea fácilmente vídeos interactivos con personajes realistas, diálogos auténticos y visuales ricos para mejorar el aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza escribiendo el contenido de la lección deseada o seleccionando una plantilla pre-diseñada. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para generar automáticamente escenas de vídeo a partir de tu texto.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Voces de AI
Mejora tu vídeo con personajes realistas. Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar escenarios y combínalos con voces auténticas para un diálogo natural.
3
Step 3
Añade Visuales y Subtítulos Integrados
Enriquece tu contenido con visuales relevantes de una biblioteca de medios/soporte de stock. Incluye subtítulos cerrados integrados para apoyar la comprensión y facilitar la adquisición de vocabulario.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Lección de Idiomas
Finaliza tu vídeo de lección de idiomas de calidad profesional. Expórtalo en el formato de aspecto deseado para compartirlo sin problemas en plataformas de e-learning y atraer a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Escenarios Conversacionales Inmersivos

.

Genera escenas de diálogo impulsadas por AI realistas y conversaciones auténticas para proporcionar una práctica de idiomas inmersiva y práctica.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un creador de vídeos educativos de AI para creadores de contenido?

HeyGen empodera a los creadores de contenido para convertirse en un creador de vídeos educativos de AI, permitiéndoles transformar guiones en vídeos educativos atractivos utilizando avatares de AI realistas y una robusta generación de voz en off. Puedes añadir fácilmente subtítulos y aprovechar plantillas personalizables para agilizar tu proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos inmersivos de aprendizaje de idiomas?

Sí, HeyGen es una plataforma efectiva de vídeos de aprendizaje de idiomas de AI para generar vídeos inmersivos de aprendizaje de idiomas. Los usuarios pueden crear vídeos de aprendizaje de idiomas conversacionales con escenas de diálogo impulsadas por AI, completas con diálogos naturales, e integrar elementos como lecciones de gramática y listas de vocabulario.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para desarrollar vídeos educativos en línea?

Como herramienta basada en la web, HeyGen simplifica el desarrollo de vídeos educativos en línea, convirtiéndola en un creador de vídeos educativos eficiente para tu estrategia de contenido. Su interfaz intuitiva, junto con plantillas personalizables y funciones de creación de escenas, permite una producción rápida de contenido de alta calidad.

¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de L&D en la creación de vídeos de formación?

HeyGen ayuda significativamente a los equipos de L&D en la producción de vídeos de formación profesional para el desarrollo de empleados, la incorporación y la formación en cumplimiento. Con su robusta generación de voz en off y capacidades de formación multilingüe, incluyendo subtítulos y captions automáticos, HeyGen asegura una entrega de contenido efectiva y accesible.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo