Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo educativo de 60 segundos para estudiantes de español intermedios que tienen dificultades con las conjugaciones de verbos en subjuntivo. El vídeo debe adoptar un estilo profesional y visualmente atractivo, utilizando ejemplos animados y gráficos claros para ilustrar las lecciones de gramática. El audio debe ser instructivo y calmado, entregado por un hablante nativo, y la función de subtítulos/captions de HeyGen debe usarse prominentemente para reforzar las lecciones habladas, proporcionando una experiencia de aprendizaje de idiomas completa.
Diseña una lección rápida de 30 segundos para estudiantes de francés ansiosos por practicar conversaciones auténticas en un entorno de café. Este vídeo debe ser dinámico y amigable, simulando una escena de diálogo natural con personajes realistas. El audio debe ser interactivo y presentar voces variadas y realistas para emular vídeos de aprendizaje de idiomas conversacionales. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar fácilmente el diálogo, asegurando un flujo natural.
Produce un vídeo inmersivo de aprendizaje de idiomas de 45 segundos para estudiantes japoneses, centrado en escenarios comunes de etiqueta cultural. El estilo visual debe ser rico y culturalmente preciso, mostrando diversas escenas del mundo real. Un estilo de audio atractivo e informativo, entregado a través de la generación de voz en off de HeyGen, guiará a la audiencia a través de los escenarios, haciendo que el contenido de aprendizaje de idiomas sea accesible y culturalmente relevante.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Creación de Cursos de Idiomas.
Desarrolla y localiza rápidamente cursos de idiomas completos para llegar de manera efectiva a una audiencia global de estudiantes.
Mejora el Compromiso en el Aprendizaje de Idiomas.
Utiliza AI para crear lecciones de idiomas dinámicas e interactivas que aumenten significativamente el compromiso del estudiante y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un creador de vídeos educativos de AI para creadores de contenido?
HeyGen empodera a los creadores de contenido para convertirse en un creador de vídeos educativos de AI, permitiéndoles transformar guiones en vídeos educativos atractivos utilizando avatares de AI realistas y una robusta generación de voz en off. Puedes añadir fácilmente subtítulos y aprovechar plantillas personalizables para agilizar tu proceso de creación de vídeos.
¿Puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos inmersivos de aprendizaje de idiomas?
Sí, HeyGen es una plataforma efectiva de vídeos de aprendizaje de idiomas de AI para generar vídeos inmersivos de aprendizaje de idiomas. Los usuarios pueden crear vídeos de aprendizaje de idiomas conversacionales con escenas de diálogo impulsadas por AI, completas con diálogos naturales, e integrar elementos como lecciones de gramática y listas de vocabulario.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para desarrollar vídeos educativos en línea?
Como herramienta basada en la web, HeyGen simplifica el desarrollo de vídeos educativos en línea, convirtiéndola en un creador de vídeos educativos eficiente para tu estrategia de contenido. Su interfaz intuitiva, junto con plantillas personalizables y funciones de creación de escenas, permite una producción rápida de contenido de alta calidad.
¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de L&D en la creación de vídeos de formación?
HeyGen ayuda significativamente a los equipos de L&D en la producción de vídeos de formación profesional para el desarrollo de empleados, la incorporación y la formación en cumplimiento. Con su robusta generación de voz en off y capacidades de formación multilingüe, incluyendo subtítulos y captions automáticos, HeyGen asegura una entrega de contenido efectiva y accesible.