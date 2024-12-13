Tu Generador de Vídeos Tutoriales para Páginas de Aterrizaje de Alta Conversión

Crea instantáneamente vídeos de páginas de aterrizaje de alta conversión con nuestro generador de vídeos de IA, aprovechando potentes funciones de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial técnico de 90 segundos dirigido a desarrolladores web y creadores de contenido que buscan incrustar vídeos de manera efectiva en sus páginas de aterrizaje. El estilo visual y de audio será claro, instructivo y centrado en demostraciones de pantalla compartida, acompañado de una locución de IA calmada y precisa y subtítulos generados automáticamente para accesibilidad. Este vídeo tutorial guiará a los usuarios a través del proceso de incrustación de vídeos sin problemas, destacando cómo la generación de locuciones de HeyGen asegura claridad y profesionalismo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para usuarios no técnicos y emprendedores aspirantes, ilustrando la simplicidad de cómo crear una página de aterrizaje en vídeo. Esta pieza debe presentar un estilo visual atractivo y colorido con música de fondo enérgica y una locución de IA amigable, diseñada para inspirar acción inmediata. Destacará la amplia gama de Plantillas y escenas de HeyGen y el extenso soporte de biblioteca de medios/stock, mostrando lo fácil que es para cualquiera crear vídeos de calidad profesional usando plantillas de vídeo prediseñadas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de demostración de producto integral de 2 minutos dirigido a gerentes de producto y empresas SaaS, centrado en las sofisticadas capacidades de un Portavoz de IA para mostrar nuevas características en una página de aterrizaje. El estilo será pulido, corporativo y altamente persuasivo, con un avatar de IA articulado presentando información clave en un entorno profesional. Este vídeo demostrará efectivamente los avanzados avatares de IA de HeyGen y la flexibilidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que el contenido esté perfectamente optimizado para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Tutoriales para Páginas de Aterrizaje

Crea rápidamente vídeos tutoriales atractivos y enfocados en la conversión para tus páginas de aterrizaje con nuestro generador de vídeos de IA intuitivo, diseñado para simplificar tu flujo de trabajo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion tutorial. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma instantáneamente tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona tu Portavoz
Mejora el compromiso eligiendo entre una diversa gama de avatares de IA. Combina tu avatar elegido con una locución de IA para una presentación profesional.
3
Step 3
Personaliza tus Visuales
Utiliza nuestro editor de arrastrar y soltar para seleccionar entre varias Plantillas y escenas, añadir controles de marca e integrar activos de la biblioteca de medios, asegurando que tu vídeo se alinee perfectamente con tu marca.
4
Step 4
Exporta e Incrusta
Finaliza tu vídeo tutorial aprovechando el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones. Luego, publica sin esfuerzo tu creación de alta calidad para una incrustación de vídeo sin problemas en tu página de aterrizaje, aumentando el compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Creación de Tutoriales de Producto

Crea rápidamente vídeos de demostración de productos y explicativos completos para tus páginas de aterrizaje, explicando características complejas de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos de IA para mi contenido?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de IA para transformar tus guiones en vídeos atractivos, con avatares de IA realistas y locuciones de IA de alta calidad. Esta robusta capacidad de Generador de Texto a Vídeo simplifica la creación de vídeos explicativos profesionales y demostraciones de productos.

¿Puedo crear una página de aterrizaje en vídeo usando las herramientas de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una plataforma intuitiva con diversas plantillas de vídeo y un editor de arrastrar y soltar, que te permite crear fácilmente un vídeo de página de aterrizaje convincente. Puedes personalizar escenas e incorporar tu marca para un impacto máximo en tu vídeo tutorial de página de aterrizaje.

¿Qué tipo de avatares y locuciones de IA ofrece HeyGen para vídeos?

HeyGen ofrece una gama de avatares de IA realistas que pueden actuar como tu Portavoz de IA, junto con una variedad de locuciones de IA de alta calidad en múltiples idiomas y estilos. Esto permite presentaciones de vídeo personalizadas y profesionales sin necesidad de actores o equipos de grabación.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar mis vídeos para una mejor conversión en páginas de aterrizaje?

HeyGen te permite crear vídeos enfocados en la conversión con características como miniaturas de vídeo personalizadas y opciones de incrustación de vídeo sin problemas. Estos elementos son cruciales para atraer a los espectadores y mejorar el compromiso en tus páginas de aterrizaje, impulsando acciones deseadas de manera efectiva.

