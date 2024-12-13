Al servir como un creador de vídeos de IA eficiente, HeyGen reduce significativamente el tiempo y los recursos tradicionalmente requeridos para la creación de vídeos. Automatiza muchas etapas de producción, desde la generación de avatares de IA hasta la síntesis de generación de voz en off, permitiendo a las organizaciones producir contenido de formación en cumplimiento de alta calidad de manera más asequible.