La Herramienta de Vídeo de Base de Conocimiento Eleva Tu Soporte

Crea vídeos instructivos profesionales y guías de cómo hacer instantáneamente usando los poderosos avatares de IA de HeyGen.

483/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Explora cómo actualizar eficientemente tus artículos de base de conocimiento en vídeo existentes con una guía interna de 90 segundos. Dirigido a creadores de contenido y equipos de soporte, ilustra las mejores prácticas para mantener información consistente y precisa a través de grabaciones de pantalla dinámicas. Emplea la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar voces en off precisas y utiliza subtítulos para resaltar procedimientos de actualización cruciales, asegurando claridad en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de producto pulido de 2 minutos que muestre el flujo de trabajo complejo de una característica crítica para clientes potenciales o usuarios avanzados. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para crear visuales impresionantes y transiciones profesionales. Un avatar de IA atractivo debe presentar los beneficios, mientras que subtítulos claros aseguran accesibilidad y refuerzan los puntos clave, explicando flujos complejos de manera concisa.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a gerentes de soporte al cliente, demostrando cómo escalar operaciones de soporte de manera efectiva usando vídeo. Esta experiencia visual moderna y rápida debe contar con una voz en off nítida y texto en pantalla, enfatizando la resolución rápida de problemas y una experiencia proactiva del cliente. Aprovecha el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para asegurar que el vídeo esté perfectamente optimizado para varias plataformas y sea fácilmente compartible a través de un enlace simple, mejorando tus ofertas de autoservicio.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Herramienta de Vídeo de Base de Conocimiento

Transforma fácilmente información compleja en guías de vídeo claras y accionables, mejorando tu base de conocimiento con contenido visual atractivo.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Crea vídeos instructivos atractivos generando contenido a partir de guiones de texto usando avatares de IA realistas y voces en off.
2
Step 2
Personaliza y Marca Tus Visuales
Aplica el logo y esquemas de color de tu organización usando controles de Branding robustos para mantener una apariencia consistente en toda tu documentación en vídeo.
3
Step 3
Refina y Optimiza para Claridad
Ajusta tu vídeo para un impacto máximo y asegúrate de que se ajuste perfectamente a través de plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
4
Step 4
Publica e Incrusta en Tu Base de Conocimiento
Integra sin problemas tus guías de vídeo completadas en tu base de conocimiento existente usando opciones de vídeos incrustados seguros, haciendo la información fácilmente disponible.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Guías Complejas y SOPs

.

Transforma guías de cómo hacer intrincadas y procedimientos operativos estándar en documentación en vídeo clara y fácil de entender para mejorar la claridad y el cumplimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos instructivos y guías de cómo hacer?

HeyGen simplifica la creación de vídeos instructivos y guías de cómo hacer al aprovechar avatares de IA y voces en off generadas por IA. Los usuarios pueden transformar fácilmente texto en contenido visual atractivo, proporcionando descripciones claras y paso a paso sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿HeyGen admite la grabación de pantalla para crear contenido de base de conocimiento en vídeo?

Sí, HeyGen admite la grabación de pantalla, lo que facilita capturar demostraciones de productos o flujos de trabajo de software para tu base de conocimiento en vídeo. Luego puedes editar fácilmente estas grabaciones dentro de HeyGen y compartirlas a través de un enlace compartible o incrustar vídeos directamente en tus plataformas.

¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar accesibilidad y branding profesional para documentación técnica?

HeyGen ofrece características como subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad de tu documentación técnica. También puedes utilizar plantillas de vídeo con marca y aplicar el logo y colores de tu marca para crear vídeos y guías profesionales que mantengan una identidad visual consistente.

¿Puede HeyGen ayudar a escalar las operaciones de soporte al cliente con documentación en vídeo?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma de vídeo de IA diseñada para escalar las operaciones de soporte al cliente al permitir la creación rápida de documentación en vídeo consistente y precisa. Esto ahorra significativamente tiempo, asegurando que tus equipos de soporte y clientes tengan acceso a información actualizada de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo