Produce contenido educativo para la base de conocimiento de manera sencilla. Aprovecha el texto a vídeo desde guion de HeyGen para simplificar la creación y potenciar el aprendizaje.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo profesional de 60 segundos dirigido a los miembros del equipo interno, ilustrando el sencillo proceso de contribuir y actualizar contenido dentro de la base de conocimiento en vídeo de la empresa. Enfatiza la claridad con grabaciones de pantalla nítidas y utiliza la función de texto a vídeo desde guion para asegurar una entrega de información precisa, complementada con subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un fragmento de vídeo conciso de 30 segundos para clientes que buscan soluciones rápidas, transformando las entradas comunes de preguntas frecuentes en contenido de vídeo dinámico que mejora la experiencia general del cliente con tu base de conocimiento. Emplea un estilo brillante y visualmente atractivo usando plantillas y escenas pre-diseñadas, incorporando soporte de biblioteca de medios de stock relevante para transmitir soluciones rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 75 segundos dirigido a gerentes de negocios, mostrando los significativos ahorros de costos y ganancias de eficiencia logrados al implementar una estrategia robusta de vídeos educativos en la base de conocimiento. El vídeo debe tener un estilo visual persuasivo y basado en datos, utilizando un avatar de IA para una presentación profesional y demostrando la flexibilidad de redimensionamiento de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Vídeo Educativo para la Base de Conocimiento

Transforma eficientemente información compleja en vídeos educativos atractivos para tu base de conocimiento, mejorando la comprensión y el soporte al cliente con potentes herramientas de IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu contenido educativo en la función de **Texto a vídeo desde guion** de HeyGen para delinear tu vídeo de base de conocimiento. Esto sirve como la base para tu explicación visual.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de **avatares de IA** o plantillas para representar tu marca y entregar información de manera profesional y atractiva, alineándose con la estética de tu empresa.
3
Step 3
Añade Mejoras
Integra elementos cruciales como **Subtítulos** para accesibilidad y grabaciones de pantalla para instrucciones detalladas paso a paso, haciendo que tus tutoriales sean claros y fáciles de seguir.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo educativo, aprovechando las características de **Redimensionamiento de aspecto y exportaciones** de HeyGen, luego despliega para una integración perfecta en tu base de conocimiento, listo para asistir a tus usuarios.

Casos de Uso

Desmitifica Información Compleja

Transforma temas intrincados en explicaciones en vídeo claras y digeribles, haciendo que tu base de conocimiento sea accesible y fácil de entender para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra base de conocimiento en vídeo?

HeyGen permite a las empresas crear contenido educativo en vídeo dinámico para su base de conocimiento sin esfuerzo. Con su creador de vídeos de IA, puedes transformar texto en vídeos instructivos y tutoriales atractivos, mejorando significativamente la experiencia del cliente.

¿HeyGen admite la creación de avatares de IA para contenido educativo?

Sí, HeyGen te permite aprovechar diversos avatares de IA y capacidades avanzadas de texto a voz para narrar tus guiones de vídeo. Esto acelera la producción de vídeos explicativos y tutoriales, llevando a un considerable ahorro de costos sin comprometer la calidad.

¿Puede HeyGen añadir subtítulos y grabaciones de pantalla a los vídeos educativos?

Absolutamente. HeyGen ofrece herramientas completas de creación de vídeos, incluyendo subtítulos automáticos para accesibilidad y la capacidad de integrar grabaciones de pantalla sin problemas. Esto asegura que tu contenido educativo en vídeo sea claro, inclusivo y altamente efectivo.

¿Qué características ofrece HeyGen para el branding en vídeos educativos?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote personalizar plantillas con tu logo y colores de marca para mantener una identidad visual consistente. Esto asegura que todos tus vídeos instructivos y otro contenido educativo en vídeo se alineen perfectamente con tu marca.

