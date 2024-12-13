Generador de Vídeos de Formación en Periodismo para un Aprendizaje Impactante

Crea rápidamente vídeos de formación en periodismo profesionales con avatares de AI para involucrar a los aprendices.

387/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos para creadores de contenido de redacción, demostrando cómo transformar rápidamente guiones de noticias en contenido visual atractivo usando un "Generador de Vídeos AI". El estilo visual debe ser rápido y con gráficos impactantes, aprovechando la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para una producción rápida y una pista de audio cautivadora.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de 2 minutos diseñado para periodistas recién contratados dentro de una organización de medios, centrado en la formación crucial sobre cumplimiento de privacidad de datos. La estética visual debe ser limpia y seria, utilizando una voz en off amigable pero autoritaria, mejorada con los "Subtítulos/captions" de HeyGen para una óptima comprensión y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de 30 segundos visualmente impactante para redes sociales para enseñar a estudiantes de periodismo cómo crear teasers atractivos para reportajes de investigación. El vídeo debe presentar un estilo dinámico y llamativo con superposiciones de texto audaces y música de fondo contundente, utilizando los "Templates & scenes" pre-diseñados de HeyGen para una creación rápida y pulida de "vídeos para redes sociales".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación en Periodismo

Produce sin esfuerzo vídeos de formación en periodismo profesionales con AI, agilizando la creación de contenido desde el guion hasta la pantalla para educar eficazmente a los periodistas.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de formación en la plataforma. El generador de texto a vídeo convertirá tu contenido en un guion gráfico visual, formando la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Elementos AI
Elige entre una diversa gama de avatares de AI para presentar tu contenido de formación, dando vida a tu guion con presentadores realistas y una entrega dinámica.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo de formación en periodismo con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo para tu audiencia.
4
Step 4
Genera y Exporta
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos/captions generados automáticamente, asegurando accesibilidad y claridad antes de exportarlo para su distribución a tus periodistas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación Rápida de Contenido para Redes Sociales

.

Genera rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales para la diseminación periodística o propósitos de formación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos AI a partir de texto?

HeyGen permite a los usuarios transformar fácilmente guiones de texto en vídeos AI profesionales, con avatares de AI realistas y generación de voz en off de alta calidad. Esto agiliza la creación de contenido para diversas aplicaciones, incluidos los vídeos de formación.

¿Puedo personalizar los vídeos generados por AI con la identidad de mi marca usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y otros elementos visuales en tus vídeos generados por AI. Esto asegura la consistencia de la marca en todo tu contenido de vídeo.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación efectivos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de formación AI que ofrece características como avatares de AI, generación de voz en off y subtítulos/captions. También soporta vídeos multilingües, lo que lo hace ideal para diversas necesidades de formación de empleados y e-learning.

¿Qué tan versátil es HeyGen para diferentes necesidades de contenido de vídeo?

HeyGen sirve como una plataforma de vídeo AI integral, ofreciendo una amplia gama de plantillas, una rica biblioteca de medios y redimensionamiento de relación de aspecto. Esto permite a los creadores producir contenido diverso, desde vídeos para redes sociales hasta explicativos detallados de productos, con facilidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo