Generador de Vídeos de Formación ISO: Optimiza la Formación en Cumplimiento

Crea rápidamente vídeos explicativos atractivos y conformes a las normativas para la incorporación de empleados utilizando potentes capacidades de texto a vídeo desde guion.

389/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a departamentos de RRHH y equipos de L&D, ilustrando la creación fluida de contenido de incorporación de empleados. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, utilizando plantillas y escenas dinámicas para mostrar los valores y procesos clave de la empresa, todo generado eficientemente convirtiendo un guion escrito directamente en vídeo a través de texto a vídeo desde guion con una voz clara y alentadora.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo enérgico de 45 segundos para equipos de marketing anunciando una nueva característica del producto, destacando lo simple que se vuelve la creación de contenido. Visualmente, este vídeo debe ser elegante y de ritmo rápido, incorporando plantillas y escenas vibrantes que destaquen elementos de la interfaz de usuario, complementado con una voz en off entusiasta y subtítulos/captions automáticos para accesibilidad, asegurando un amplio alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de formación de AI pulido de 75 segundos dirigido a equipos de branding corporativo, mostrando cómo mantener controles de marca estrictos en todas las comunicaciones internas. El estilo visual debe ser sofisticado y consistente, utilizando un amplio soporte de biblioteca de medios/stock para visuales de alta calidad, y demostrando un cambio de tamaño y exportación de aspecto sin problemas para el despliegue multiplataforma, todo entregado con una voz consistente y autoritaria.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación ISO

Optimiza tu cumplimiento y la incorporación de empleados con la creación de vídeos impulsada por AI. Genera vídeos de formación ISO profesionales y atractivos de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu contenido de formación ISO. Nuestra tecnología de texto a vídeo convertirá tu guion en una presentación visual dinámica, ahorrándote tiempo en la creación de contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige un avatar de AI profesional de nuestra diversa biblioteca para que sea tu presentador en pantalla, proporcionando una cara consistente y atractiva para tu formación en cumplimiento.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Branding
Mejora la claridad con la generación de voces en off de sonido natural para la narración. Aplica el logo y los colores de tu empresa para asegurar la consistencia en todos tus materiales de formación.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Vídeo
Produce tu vídeo de formación ISO completo con un clic, incluyendo subtítulos/captions generados automáticamente para mejorar la accesibilidad. Expórtalo en el formato óptimo para tus equipos de L&D.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Contenido Regulatorio Complejo

.

Transforma los complejos requisitos regulatorios ISO en vídeos explicativos impulsados por AI claros y fáciles de entender, haciendo que la formación en cumplimiento sea más accesible.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi creación de contenido con avatares de AI?

HeyGen potencia la creación eficiente de contenido permitiéndote generar vídeos de AI realistas con avatares de AI personalizables. Este innovador generador de vídeos de AI transforma tus guiones en experiencias visuales atractivas, ahorrando tiempo y recursos significativos.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para la conversión de texto a vídeo?

La capacidad de texto a vídeo de HeyGen optimiza el proceso de producción de vídeos convirtiendo guiones escritos en vídeos dinámicos al instante. Puedes generar fácilmente voces en off de alta calidad y visualizar tu contenido sin filmaciones complejas, haciendo que la generación de guiones sea excepcionalmente eficiente.

¿HeyGen ofrece plantillas de vídeo personalizables y opciones de branding?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales que son totalmente personalizables para adaptarse a tus necesidades. Tienes control total sobre el branding, permitiéndote integrar tu logo, colores y fuentes, asegurando una identidad de marca consistente en todo tu contenido, incluidos los subtítulos/captions generados automáticamente.

¿Puede HeyGen ser utilizado para crear vídeos de formación ISO efectivos o contenido de incorporación de empleados?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos de formación de AI ideal para crear vídeos de formación ISO convincentes y módulos de incorporación de empleados. Sus capacidades permiten a los equipos de L&D producir rápidamente materiales de formación en cumplimiento de alta calidad y consistentes que cumplen con los requisitos normativos de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo