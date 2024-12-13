Generador de Vídeos de Formación en Relaciones con Inversores: Aumenta el Compromiso

Crea rápidamente vídeos de formación en inversiones atractivos con avatares de AI realistas, perfectos para formadores corporativos.

451/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a potenciales inversores, desglosando métricas financieras esenciales y su importancia. Este vídeo atractivo debe utilizar visualización de datos vibrante y un estilo de audio animado, generado directamente a partir de un guion usando la capacidad de texto a vídeo desde guion, para articular claramente las oportunidades de inversión y crear vídeos explicativos de inversión impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de presentación persuasivo de 90 segundos para emprendedores que buscan financiación inicial, mostrando cómo construir una narrativa convincente para los inversores. El estilo visual y de audio debe ser moderno y elegante, utilizando plantillas y escenas profesionales para enfatizar puntos clave y proyecciones financieras, empoderando a los creadores para producir vídeos de recaudación de fondos de alto impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación integral de 75 segundos para gerentes experimentados de relaciones con inversores sobre cómo navegar la conformidad regulatoria global. El vídeo necesita un enfoque visual informativo y detallado, destacando los requisitos legales con texto en pantalla, apoyado por subtítulos/captions automáticos y una voz en off formal, sirviendo como un excelente recurso para cualquier herramienta generadora de vídeos de formación en relaciones con inversores.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación en Relaciones con Inversores

Simplifica la creación de vídeos de formación en relaciones con inversores profesionales con AI. Genera rápidamente contenido atractivo para las partes interesadas, desde el concepto hasta la entrega convincente.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Idea
Comienza introduciendo tu contenido de formación, mensajes clave o un guion completo en la plataforma. Nuestro generador de vídeos AI preparará la base para tu vídeo de relaciones con inversores utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Presentador AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para entregar tu contenido de formación. Adapta su apariencia y voz para que coincidan con tu marca de relaciones con inversores, asegurando una presentación profesional.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Utiliza robustos controles de marca para integrar el logotipo de tu empresa, colores y fuentes, asegurando que tu vídeo de formación se alinee perfectamente con tus directrices corporativas para relaciones con inversores.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo de Formación
Revisa tu vídeo, añade subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad, y luego expórtalo, listo para compartir con tus inversores y partes interesadas a través de varios canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Conceptos Financieros Complejos

.

Transforma datos financieros intrincados y estrategias de inversión en explicaciones en vídeo claras y fácilmente comprensibles para una educación efectiva de los inversores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación en relaciones con inversores?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación en relaciones con inversores profesionales utilizando su avanzado generador de vídeos AI. Puedes transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de AI realistas, reduciendo significativamente el tiempo y los costos de producción mientras mantienes alta calidad.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para contenido de formación corporativa?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiendo a los formadores corporativos integrar logotipos de la empresa, colores personalizados y elementos de marca únicos sin problemas en sus vídeos. Esto asegura consistencia y refuerza tu identidad corporativa en todos los materiales de formación en inversiones.

¿Puede HeyGen crear vídeos explicativos de inversión con subtítulos automáticos y relaciones de aspecto flexibles?

Sí, HeyGen aprovecha la tecnología AI para generar automáticamente subtítulos y captions precisos, mejorando la accesibilidad de tus vídeos explicativos de inversión. Además, puedes ajustar fácilmente las relaciones de aspecto para optimizar el contenido para varias plataformas, asegurando un amplio alcance y compromiso.

¿Qué tan rápido puede HeyGen generar vídeos profesionales de recaudación de fondos y presentaciones?

El generador de vídeos AI de HeyGen permite la creación rápida de vídeos profesionales de recaudación de fondos y presentaciones convincentes, a menudo en minutos en lugar de horas o días. Su interfaz intuitiva y poderosa tecnología AI te permiten producir contenido explicativo animado de alta calidad de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo