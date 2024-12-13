Academia de Vídeos Internos para Empleados: Simplifica la Formación
Aumenta el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos con programas de formación escalables, creando fácilmente vídeos profesionales utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un dinámico vídeo de formación de 45 segundos dirigido al personal existente para mejorar su retención de conocimientos sobre una nueva característica del software. Este vídeo debe adoptar un estilo visual vibrante y moderno con música de fondo animada y una narración clara y entusiasta. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar eficientemente la voz en off a partir de un guion preparado, asegurando precisión y consistencia.
Produce un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para todos los empleados, celebrando los logros recientes del equipo y reforzando una cultura laboral positiva. El vídeo debe tener una estética visual brillante y amigable con un tono alentador y música de fondo ligera opcional. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido visualmente atractivo que resuene con toda la fuerza laboral.
Diseña un vídeo conciso de 90 segundos que explique una nueva política compleja de la empresa como parte de un programa de formación escalable para varios departamentos. El estilo visual y de audio debe ser instructivo y claro, priorizando la fácil comprensión con visuales sencillos y una voz neutral y autoritaria. Integra la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores, especialmente en entornos de trabajo diversos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala el Contenido de Aprendizaje para Empleados.
Crea y entrega eficientemente más cursos de formación a una base interna de empleados más amplia, asegurando un acceso amplio al conocimiento.
Mejora la Efectividad de la Formación de Empleados.
Utiliza AI para crear vídeos de formación dinámicos y atractivos, aumentando significativamente la participación de los empleados y la retención de conocimientos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación corporativa atractivos?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de formación corporativa altamente atractivos utilizando avatares de AI realistas y tecnología de texto a vídeo. Esto asegura una experiencia de aprendizaje consistente y cautivadora, mejorando la retención de conocimientos entre los empleados.
¿Qué características ofrece HeyGen para construir una academia de vídeos internos para empleados?
Para construir una academia de vídeos internos para empleados, HeyGen ofrece características robustas como plantillas personalizables, controles de marca sólidos y soporte multilingüe. Esto permite a las empresas producir eficientemente una amplia gama de vídeos de formación para empleados y programas de formación escalables.
¿Puede HeyGen ayudar a generar vídeos de incorporación y comunicación interna rápidamente?
Absolutamente, HeyGen agiliza la creación de vídeos esenciales de incorporación y comunicación interna a través de sus eficientes capacidades de generación de texto a vídeo y voz en off. Los usuarios pueden añadir fácilmente subtítulos y producir contenido de alta calidad rápidamente, mejorando la eficiencia general de la comunicación.
¿Cómo apoya HeyGen el compromiso y la accesibilidad de los empleados en los vídeos de formación?
HeyGen aumenta el compromiso de los empleados en los vídeos de formación ofreciendo avatares de AI dinámicos y asegurando la accesibilidad con subtítulos/captions automáticos. Su capacidad para ajustar fácilmente el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas asegura que el contenido siempre sea comprensible y ayuda a fomentar una cultura laboral positiva.