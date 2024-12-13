HeyGen aumenta el compromiso de los empleados en los vídeos de formación ofreciendo avatares de AI dinámicos y asegurando la accesibilidad con subtítulos/captions automáticos. Su capacidad para ajustar fácilmente el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas asegura que el contenido siempre sea comprensible y ayuda a fomentar una cultura laboral positiva.