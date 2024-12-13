Academia de Vídeos Internos para Empleados: Simplifica la Formación

Aumenta el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos con programas de formación escalables, creando fácilmente vídeos profesionales utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un dinámico vídeo de formación de 45 segundos dirigido al personal existente para mejorar su retención de conocimientos sobre una nueva característica del software. Este vídeo debe adoptar un estilo visual vibrante y moderno con música de fondo animada y una narración clara y entusiasta. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar eficientemente la voz en off a partir de un guion preparado, asegurando precisión y consistencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para todos los empleados, celebrando los logros recientes del equipo y reforzando una cultura laboral positiva. El vídeo debe tener una estética visual brillante y amigable con un tono alentador y música de fondo ligera opcional. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido visualmente atractivo que resuene con toda la fuerza laboral.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 90 segundos que explique una nueva política compleja de la empresa como parte de un programa de formación escalable para varios departamentos. El estilo visual y de audio debe ser instructivo y claro, priorizando la fácil comprensión con visuales sencillos y una voz neutral y autoritaria. Integra la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores, especialmente en entornos de trabajo diversos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Academia de Vídeos Internos para Empleados

Empodera a tu fuerza laboral con una biblioteca de vídeos centralizada y atractiva para toda la formación, incorporación y comunicaciones internas, fomentando la retención de conocimientos y una cultura laboral sólida.

1
Step 1
Crea Contenido de Formación Atractivo
Transforma tus guiones escritos en vídeos de formación dinámicos utilizando la potente función de texto a vídeo de HeyGen, entregando objetivos de aprendizaje claros de manera eficiente.
2
Step 2
Diseña con Consistencia de Marca
Asegura que tus vídeos de formación para empleados se alineen con la identidad de tu empresa utilizando los controles de marca de HeyGen para aplicar tu logotipo y colores en todo el contenido.
3
Step 3
Añade Accesibilidad y Compromiso
Mejora la retención de conocimientos y alcanza a todos los empleados añadiendo fácilmente subtítulos/captions y voces en off precisas en múltiples idiomas a tus vídeos.
4
Step 4
Lanza Tu Academia de Vídeos Internos
Exporta tus vídeos finalizados en varios formatos de aspecto e intégralos sin problemas en tu academia de vídeos internos, creando un programa de formación escalable para el aprendizaje a demanda.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fortalece las Comunicaciones Internas y la Cultura

Produce vídeos de comunicación interna inspiradores para fomentar una cultura laboral positiva y reforzar los mensajes de liderazgo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación corporativa atractivos?

HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de formación corporativa altamente atractivos utilizando avatares de AI realistas y tecnología de texto a vídeo. Esto asegura una experiencia de aprendizaje consistente y cautivadora, mejorando la retención de conocimientos entre los empleados.

¿Qué características ofrece HeyGen para construir una academia de vídeos internos para empleados?

Para construir una academia de vídeos internos para empleados, HeyGen ofrece características robustas como plantillas personalizables, controles de marca sólidos y soporte multilingüe. Esto permite a las empresas producir eficientemente una amplia gama de vídeos de formación para empleados y programas de formación escalables.

¿Puede HeyGen ayudar a generar vídeos de incorporación y comunicación interna rápidamente?

Absolutamente, HeyGen agiliza la creación de vídeos esenciales de incorporación y comunicación interna a través de sus eficientes capacidades de generación de texto a vídeo y voz en off. Los usuarios pueden añadir fácilmente subtítulos y producir contenido de alta calidad rápidamente, mejorando la eficiencia general de la comunicación.

¿Cómo apoya HeyGen el compromiso y la accesibilidad de los empleados en los vídeos de formación?

HeyGen aumenta el compromiso de los empleados en los vídeos de formación ofreciendo avatares de AI dinámicos y asegurando la accesibilidad con subtítulos/captions automáticos. Su capacidad para ajustar fácilmente el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas asegura que el contenido siempre sea comprensible y ayuda a fomentar una cultura laboral positiva.

