La Plataforma Definitiva de Vídeos de Formación Interna
Mejora la formación de empleados y la retención del conocimiento con cursos de vídeo personalizables y sorprendentes avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un tutorial de vídeo interactivo de 2 minutos para formadores de software y equipos de soporte técnico, demostrando características complejas del nuevo software de formación en vídeo. Incorpora subtítulos para accesibilidad y utiliza Texto a vídeo desde el guion para explicar cada paso con un estilo visual moderno y nítido y un tono útil.
Elabora una actualización de 1 minuto para tu centro de conocimiento en línea, dirigida a creadores de contenido y administradores de bases de conocimiento, para mejorar la retención del conocimiento. Usa Texto a vídeo desde el guion para convertir rápidamente artículos en un vídeo informativo y conciso, aplicando plantillas y escenas profesionales para un estilo de transición visualmente atractivo y fluido.
Crea un vídeo de 45 segundos adaptado a móviles para equipos de marketing o formadores de fuerza laboral remota, mostrando consejos rápidos sobre el uso de tu plataforma de vídeos de formación interna. Asegura una visualización óptima en cualquier dispositivo con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, y enriquece el contenido con visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock, presentado con un estilo visual dinámico y una locución amigable y animada.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos de Formación Interna Escalables.
Empodera a tu equipo para desarrollar rápidamente cursos de formación digital completos para el aprendizaje y desarrollo generalizado de empleados.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación de Empleados.
Aprovecha la AI para crear formación en vídeo dinámica que mejore la participación de los empleados y asegure un mejor recuerdo del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación interna?
HeyGen transforma guiones en vídeos de formación interna profesionales sin esfuerzo utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esta poderosa herramienta de creación de vídeos te permite desarrollar rápidamente contenido atractivo para la formación de empleados sin herramientas de edición complejas.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar el contenido de formación de empleados?
HeyGen proporciona avanzadas características de mejora de AI, incluyendo generación de locuciones sin interrupciones y subtitulado y transcripción automáticos para accesibilidad. Estas herramientas técnicas aseguran que tus vídeos de formación de empleados sean profesionales y lleguen a una audiencia más amplia, optimizando la retención del conocimiento.
¿Puede HeyGen ayudar con la personalización de marca y edición de vídeos para plataformas de e-learning?
Absolutamente, HeyGen permite controles robustos de personalización de marca, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca directamente en tu contenido de e-learning. Su interfaz intuitiva también soporta una edición de vídeo eficiente y ofrece plantillas para agilizar el desarrollo de cursos de formación digital personalizables.
¿HeyGen proporciona herramientas para desarrollar rápidamente contenido de software de formación en vídeo?
Sí, HeyGen ofrece una plataforma optimizada para el desarrollo rápido de contenido, ideal para crear materiales completos de software de formación en vídeo y tutoriales de vídeo interactivos. Los usuarios pueden aprovechar plantillas preconstruidas y una vasta biblioteca de medios para producir eficientemente recursos de incorporación y sistemas de gestión de aprendizaje de alta calidad.