Generador de Vídeos de Formación en Comunicaciones Internas para Contenido Atractivo
Aumenta el compromiso de los empleados y facilita la integración con vídeos de formación profesional generados mediante texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de 90 segundos para todos los empleados actuales, especialmente aquellos en el departamento de operaciones, para explicar claramente las actualizaciones de políticas o procedimientos. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde el guion para asegurar precisión y consistencia, presentando la información con un estilo visual nítido, autoritario pero accesible, complementado con gráficos animados modernos y una voz en off calmada y explicativa para anuncios efectivos de la empresa.
Produce un vídeo interno dinámico de 45 segundos dirigido a aumentar el compromiso de los empleados en toda la organización, celebrando logros recientes del equipo o destacando nuevas iniciativas de la empresa. Esta producción debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para mantener una identidad de marca consistente, adoptando un estilo visual estimulante y atractivo con colores vibrantes y música de fondo enérgica, asegurando que se utilicen plantillas de marca para un impacto máximo.
Genera un vídeo de formación práctico de 2 minutos para líderes de equipo y empleados que necesiten orientación técnica sobre el uso de una nueva herramienta de software interna. Este vídeo se basará principalmente en la generación precisa de voz en off para articular cada paso, acompañado de un estilo visual calmado y paso a paso que incluya demostraciones claras en pantalla y superposiciones informativas, asegurando que los vídeos de formación sean fáciles de seguir y retener.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Utiliza vídeos potenciados por IA para hacer la formación interna más interactiva y memorable, llevando a un mayor compromiso y mejor retención del conocimiento entre el personal.
Escala la Formación e Integración Globalmente.
Produce rápidamente más cursos de formación interna y materiales de integración para llegar a todos los empleados, sin importar su ubicación, asegurando una comunicación consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en comunicaciones internas?
HeyGen actúa como un avanzado Generador de Vídeos de IA, permitiéndote producir vídeos de formación en comunicaciones internas profesionales a partir de texto simple. Al utilizar avatares de IA y plantillas intuitivas, puedes transformar rápidamente guiones en contenido visual atractivo, agilizando tu proceso de producción de vídeos.
¿Qué tipos de comunicaciones internas atractivas se pueden producir con HeyGen?
HeyGen apoya la creación de diversos y atractivos vídeos de formación, que van desde anuncios críticos de la empresa y actualizaciones de RRHH hasta vídeos de integración completos. Nuestra plataforma ayuda a mejorar el compromiso de los empleados en toda tu organización a través de contenido dinámico potenciado por IA.
¿Ofrece HeyGen automatización impulsada por IA para producir vídeos internos?
Sí, HeyGen aprovecha la automatización impulsada por IA, incluyendo la conversión de texto a vídeo y locuciones de IA de alta calidad, para reducir significativamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente requeridos. Esto permite a los equipos crear vídeos de comunicaciones internas a velocidad y escala, llevando a ahorros sustanciales de costos y tiempo.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca y accesibilidad en los vídeos de comunicaciones internas?
Absolutamente. HeyGen proporciona plantillas de marca y opciones de personalización para asegurar que tus vídeos de comunicaciones internas se alineen perfectamente con la identidad visual de tu empresa. Además, nuestro Generador de Subtítulos de IA añade automáticamente subtítulos, haciendo tu contenido más accesible e inclusivo para todos los empleados.