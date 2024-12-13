Herramienta de Vídeo para Comms Internas: Involucra e Informa a tu Equipo
Agiliza tus comunicaciones internas y fomenta el compromiso de los empleados. Genera instantáneamente vídeos profesionales con texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos dirigido a nuevos empleados y líderes de equipo, centrado en vídeos de incorporación y formación que mejoren la retención de memoria. El estilo visual debe ser amigable y acorde con la marca, mientras que el audio debe ser claro y orientador, utilizando las versátiles plantillas y escenas de HeyGen y subtítulos esenciales para la accesibilidad.
Produce un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para jefes de departamento y RRHH, con el objetivo de aumentar el compromiso de los empleados a través de contenido creativo e inspirador con un estilo visual y de audio pulido. Este vídeo impactante debe utilizar la potente capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y un rico soporte de biblioteca de medios/stock para crear vídeos de comunicaciones internas atractivos.
Elabora un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para la gestión de nivel medio y equipos multifuncionales, simplificando las complejas comunicaciones corporativas con un estilo visual y de audio moderno, limpio e impactante. Enfatiza el ahorro de tiempo aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentaciones dinámicas y asegurando una amplia compatibilidad con el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de los Empleados.
Mejora el aprendizaje y la retención de memoria de los empleados a través de vídeos de formación impulsados por IA, simplificando información compleja y mejorando la comprensión.
Inspira y Motiva a los Equipos.
Entrega mensajes motivacionales impactantes y actualizaciones de la empresa que resuenen, fomentando una cultura laboral positiva y aumentando la moral del equipo de manera efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo mejora HeyGen las comunicaciones internas?
HeyGen revoluciona las comunicaciones internas al permitir la creación rápida de vídeos profesionales de comunicaciones internas impulsados por IA. Esta poderosa herramienta de vídeo para comunicaciones internas ayuda a las organizaciones a entregar mensajes claros y atractivos a sus empleados de manera eficiente.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos internos atractivos?
HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas de creación de contenido, incluyendo avatares de IA y generación de texto a vídeo, para producir vídeos de comunicaciones internas cautivadores. Los usuarios pueden aprovechar plantillas de vídeo personalizadas, generación de locuciones y una extensa biblioteca de medios para crear mensajes que aumenten el compromiso de los empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a agilizar nuestros esfuerzos de comunicación interna?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para agilizar las comunicaciones ofreciendo una solución rápida y eficiente para crear vídeos. Soporta la comunicación asincrónica, permitiendo a los equipos crear y compartir actualizaciones importantes, vídeos de incorporación y formación que pueden ser accesados en cualquier momento y lugar, mejorando la eficiencia operativa general.
¿Es HeyGen adecuado para personalizar vídeos de comunicaciones internas con nuestra marca?
Sí, HeyGen ofrece robustas capacidades de personalización de marca para asegurar que tus vídeos de comunicaciones internas reflejen la identidad de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logo, colores de marca y elementos visuales específicos, asegurando que todo el contenido de vídeo se alinee perfectamente con tu imagen corporativa para un aspecto profesional consistente.