Domina el Aprendizaje con Vídeos de Módulos Tutoriales Interactivos

Aumenta el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento en módulos de formación a su propio ritmo utilizando avatares de IA dinámicos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial educativo dinámico de 45 segundos que muestre una característica de software compleja para profesionales de TI que buscan desarrollar habilidades específicas. El estilo visual debe ser moderno y nítido, utilizando grabaciones de pantalla claras y superposiciones animadas de la biblioteca de medios/soporte de stock para resaltar los pasos clave. Asegúrate de que haya subtítulos precisos a lo largo del vídeo, haciendo que el contenido sea accesible y mejorando la comprensión para una rápida adquisición de conocimientos.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo interactivo conciso de 30 segundos para clientes potenciales, demostrando los beneficios clave de un nuevo producto. Emplea un estilo visual elegante y enérgico con cortes rápidos y gráficos audaces utilizando varias plantillas y escenas, utilizando Texto a vídeo desde el guion para un mensaje impactante. El objetivo es captar la atención y proporcionar una visión clara, fomentando una exploración más profunda de las características del producto durante una demostración de producto rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de formación autodirigida de 90 segundos dirigido a estudiantes remotos que necesitan un aprendizaje flexible y a su propio ritmo sobre una nueva herramienta de la empresa. Este vídeo debe presentar un estilo visual calmado y alentador, utilizando un avatar de IA profesional en un entorno limpio y minimalista para guiar paso a paso a través de procedimientos complejos. Asegúrate de que el resultado final esté optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, proporcionando una experiencia de aprendizaje accesible y efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Vídeos de Módulos Tutoriales Interactivos

Eleva el aprendizaje y mejora la retención del conocimiento con módulos tutoriales interactivos atractivos y a su propio ritmo. Crea contenido de vídeo dinámico diseñado para una incorporación efectiva de empleados y formación integral.

Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo Principal
Comienza generando tu vídeo fundamental. Con HeyGen, puedes crear fácilmente vídeos instructivos atractivos convirtiendo tus guiones en presentaciones interesantes utilizando avatares de IA y diversas escenas, perfectos para vídeos de formación autodirigida.
Step 2
Añade Elementos de Aprendizaje Interactivo
Mejora el compromiso incorporando elementos interactivos. Diseña cuestionarios desafiantes directamente dentro de tus módulos tutoriales para evaluar la comprensión y reforzar conceptos clave, transformando la visualización pasiva en aprendizaje activo.
Step 3
Aplica Personalización de Marca y Visual
Personaliza tu experiencia de formación. Utiliza controles de marca para integrar sin problemas el logotipo y los esquemas de color de tu empresa, asegurando que tus módulos de formación se alineen con tu identidad corporativa.
Step 4
Exporta y Comparte para un Alcance Más Amplio
Prepara tus módulos interactivos para su distribución. Aprovecha las opciones flexibles de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar tu vídeo para varias plataformas, facilitando la integración fácil en LMS y una accesibilidad más amplia para todos los aprendices.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza la Producción de Vídeos Educativos

Desarrolla vídeos tutoriales educativos claros y concisos para temas complejos, haciendo que el aprendizaje sea accesible y efectivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el compromiso de los aprendices en los vídeos tutoriales educativos?

HeyGen permite la creación de vídeos tutoriales educativos cautivadores utilizando avatares de IA realistas y escenas dinámicas. Al transformar guiones en contenido de vídeo atractivo rápidamente, HeyGen mantiene a los aprendices más comprometidos que las presentaciones estáticas. Este atractivo visual apoya una mejor retención del conocimiento en cualquier entorno de aprendizaje.

¿Qué papel juega la IA en la creación de módulos de formación efectivos con HeyGen?

HeyGen aprovecha la IA avanzada para agilizar la producción de módulos de formación profesionales, convirtiendo guiones de texto en vídeos de alta calidad con avatares de IA y voces en off naturales. Este enfoque impulsado por IA reduce significativamente el tiempo de creación, permitiendo a los diseñadores instruccionales centrarse en la calidad e impacto del contenido. Asegura recursos de aprendizaje a su propio ritmo consistentes y escalables para la incorporación de empleados o el desarrollo de habilidades.

¿Pueden los vídeos de HeyGen usarse para rutas de aprendizaje personalizadas y formación autodirigida?

Absolutamente, HeyGen permite la creación rápida de diversos activos de vídeo que pueden organizarse para apoyar rutas de aprendizaje personalizadas y vídeos de formación autodirigida. Al generar fácilmente diferentes versiones o actualizaciones con avatares de IA, las organizaciones pueden adaptar el contenido a las diversas necesidades de los aprendices de manera eficiente. Esta flexibilidad hace de HeyGen una herramienta ideal para iniciativas de aprendizaje remoto escalables.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido de vídeo de marca para demostraciones de productos?

HeyGen permite a las empresas producir demostraciones de productos pulidas con control total de la marca, incluyendo logotipos personalizados y colores de marca. Utilizando plantillas profesionales y avatares de IA, las empresas pueden mostrar productos de manera efectiva y consistente. Esto asegura propósitos de marketing de alta calidad y refuerza la identidad de marca en todo el contenido de vídeo.

