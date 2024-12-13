HeyGen permite a las empresas producir demostraciones de productos pulidas con control total de la marca, incluyendo logotipos personalizados y colores de marca. Utilizando plantillas profesionales y avatares de IA, las empresas pueden mostrar productos de manera efectiva y consistente. Esto asegura propósitos de marketing de alta calidad y refuerza la identidad de marca en todo el contenido de vídeo.