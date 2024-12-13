Vídeo Publicitario para Influencers: Impulsa Marca y Participación

Aumenta la participación y amplifica el reconocimiento de marca sin esfuerzo con las plantillas personalizables de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de campaña de marketing para influencers de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan expandir su presencia en línea. El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio profesional y confiable, aprovechando un avatar de IA sofisticado para presentar estadísticas y casos de éxito convincentes. Los avatares de IA de HeyGen proporcionarán un representante de marca consistente y pulido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de 60 segundos de contenido generado por usuarios, específicamente dirigido a bloggers de belleza e influencers de moda para inspirar su próximo proyecto creativo. El estilo visual y de audio debe ser moderno y enérgico, con cortes rápidos y una pista de fondo popular. Utiliza las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para agilizar la creación de segmentos diversos y llamativos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional persuasivo de 30 segundos diseñado para aumentar significativamente las tasas de participación de un nuevo servicio de suscripción de salud y bienestar. Este vídeo está destinado a personas conscientes de la salud que buscan contenido motivador y orientado a resultados. El estilo visual debe ser rápido e inspirador, complementado con una banda sonora motivadora, con subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la máxima accesibilidad para todos los espectadores.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Vídeo Publicitario para Influencers

Crea vídeos publicitarios para influencers de manera eficiente para aumentar el reconocimiento de marca y la participación con las herramientas impulsadas por IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Voz en Off
Comienza escribiendo contenido atractivo para tu vídeo publicitario para influencers. Utiliza la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar automáticamente una voz en off de sonido natural, agilizando la creación de contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Influencer de IA y Escena
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para representar a tu influencer, luego selecciona una plantilla o escena adecuada para ambientar tu vídeo promocional, asegurando un aspecto profesional.
3
Step 3
Aplica la Marca y Mejora
Integra la identidad de tu marca utilizando controles de marca para añadir logotipos y colores. Mejora aún más tu vídeo con subtítulos/captions para aumentar las tasas de participación en todas las plataformas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Campaña
Finaliza tu vídeo publicitario para influencers ajustando la relación de aspecto para varias plataformas. Exporta tu vídeo de alta calidad, listo para tus campañas de marketing en redes sociales y audiencia objetivo.

Casos de Uso

Produce Reseñas de Productos Auténticas

Transforma las reseñas de productos de influencers en vídeos profesionales y atractivos, construyendo confianza e informando a potenciales clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos publicitarios para influencers?

HeyGen potencia la producción eficiente de vídeos publicitarios para influencers utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiendo una rápida creación de contenido y escalabilidad para diversas campañas. Este enfoque ayuda a lograr un significativo reconocimiento de marca a través de visuales atractivos.

¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables para marketing de influencers?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas y escenas personalizables, dando a los usuarios libertad creativa para diseñar contenido atractivo para influencers rápidamente. Esto simplifica el proceso de desarrollar materiales de vídeo promocionales impactantes para tu audiencia objetivo.

¿Qué beneficios aporta HeyGen a las campañas de marketing en vídeo?

HeyGen simplifica el marketing en vídeo al permitir a los usuarios generar diverso contenido de vídeo promocional para varias plataformas de redes sociales con facilidad. Esto ayuda a las marcas a alcanzar efectivamente a su audiencia objetivo y mejorar las tasas de participación.

¿Puede HeyGen asegurar una marca consistente en los anuncios para influencers?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, incluyendo personalización de logotipos y colores, para mantener una identidad de marca consistente en todos tus anuncios para influencers. Esto es crucial para construir un fuerte reconocimiento de marca y contenido profesional para influencers.

