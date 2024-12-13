Creador de Vídeos Educativos Inclusivos para un Aprendizaje Accesible

Asegúrate de que cada estudiante esté incluido con vídeos educativos que utilicen "Subtítulos/captions" automáticos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Explora el poder del Creador de Vídeos Educativos Potenciado por IA creando un vídeo de 90 segundos para estudiantes, mostrando cómo los dinámicos "avatares de IA" pueden presentar temas complejos de manera accesible y visualmente estimulante, utilizando una estética visual animada y acogedora con un estilo de audio claro y alentador.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un tutorial atractivo de 2 minutos para educadores sobre cómo mejorar los vídeos de aprendizaje virtual con las avanzadas funciones de "Generación de voz en off" de HeyGen. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional e instructivo, demostrando voces en off multilingües y narración clara para atender a una audiencia estudiantil global, asegurando una accesibilidad integral.
Prompt de Ejemplo 3
Aprende a desarrollar vídeos de marketing escolar impactantes utilizando las capacidades de HeyGen. Este prompt de 60 segundos está dirigido a administradores escolares, ilustrando un estilo visual vibrante y profesional con música de fondo animada y destacando el papel esencial de los "Subtítulos/captions" automáticos para ampliar el alcance y asegurar la accesibilidad para todas las audiencias potenciales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Educativos Inclusivos

Crea sin esfuerzo vídeos educativos accesibles y atractivos para cada estudiante, haciendo del aprendizaje una experiencia universalmente enriquecedora.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente o empieza desde cero para delinear tu lección. Esto te ayuda a "crear vídeos educativos" con una base sólida.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Pega tu guion de lección o graba directamente usando el grabador de pantalla y cámara web. Enriquece tu vídeo con diversos "medios de archivo" de la extensa biblioteca.
3
Step 3
Aplica Funciones de Accesibilidad
Aumenta la inclusividad generando automáticamente "subtítulos/captions" para tu vídeo, asegurando que sea accesible para todos los estudiantes. También puedes generar voces en off de IA para estilos de narración variados.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu lección inclusiva esté completa, "exporta" tus "vídeos educativos" de alta calidad en varios formatos, listos para compartir con tus estudiantes en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Dar Vida a las Materias

Transforma temas complejos o abstractos, como eventos históricos, en historias de vídeo vibrantes y accesibles, cautivando a estudiantes diversos y ayudando a la comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos potenciados por IA?

HeyGen es un Creador de Vídeos Educativos Potenciado por IA que transforma guiones en vídeos educativos atractivos con avatares de IA y voces sintéticas, agilizando todo el proceso de producción. Esta poderosa plataforma hace que la creación de vídeos educativos profesionales sea accesible tanto para profesores como para estudiantes.

¿Puede HeyGen proporcionar subtítulos automáticos y voces en off de IA para contenido educativo?

Sí, HeyGen ofrece funciones robustas para subtítulos automáticos, asegurando que tus vídeos educativos sean accesibles para todos los estudiantes. Además, puedes generar voces en off de IA de alta calidad en múltiples idiomas, haciendo de HeyGen un creador de vídeos educativos inclusivo.

¿Qué herramientas de edición de vídeo están disponibles para personalizar vídeos educativos con HeyGen?

HeyGen proporciona herramientas de edición de vídeo intuitivas para personalizar extensamente tus vídeos educativos. Los usuarios pueden integrar medios de archivo, subir activos personalizados y utilizar controles de marca y plantillas para crear experiencias de aprendizaje únicas e impactantes de manera eficiente.

¿Es HeyGen adecuado como creador de vídeos para que los profesores graben contenido de pantalla?

Aunque HeyGen sobresale en la generación de vídeos educativos a partir de texto utilizando avatares de IA, su enfoque principal es la creación de contenido impulsado por IA en lugar de la grabación de pantalla y cámara web. Sin embargo, los profesores pueden importar contenido grabado y mejorarlo con las capacidades de IA de HeyGen para un producto final pulido.

