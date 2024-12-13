Vídeos de Formación en Inclusión: Crea Contenido DEI Atractivo
Impulsa el compromiso con DEI y fomenta un lugar de trabajo inclusivo utilizando avatares de AI para módulos de aprendizaje atractivos y bajo demanda que resuenen.
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para gerentes y líderes de equipo, demostrando escenarios comunes de sesgo inconsciente en el lugar de trabajo a través de una narrativa visual concisa e ilustrativa y música de fondo de apoyo, asegurando accesibilidad con la función de subtítulos/captions de HeyGen y aprovechando sus plantillas y escenas para una producción rápida.
Crea un vídeo convincente de 30 segundos para todos los empleados, destacando la importancia de fomentar una cultura de trabajo inclusiva, presentado con una estética visual moderna y enérgica y un tono alentador, utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para agilizar la creación de contenido y su soporte de biblioteca de medios/stock para visuales vibrantes.
Diseña un vídeo informativo de 50 segundos específicamente para líderes y profesionales de RRHH, explorando estrategias para mejorar la seguridad psicológica dentro de los equipos, empleando un enfoque visual de estilo entrevista con una voz en off reflexiva y experta, y utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para un despliegue versátil en todas las plataformas.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Programas de Formación en Inclusión Escalables.
Produce una gama más amplia de módulos de formación en DEI impactantes de manera eficiente, asegurando una comunicación coherente y alcanzando a todos los empleados a nivel global.
Mejora el Compromiso con la Formación en DEI.
Aumenta la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en la formación en inclusión a través de contenido de vídeo dinámico e interactivo impulsado por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación en DEI impactantes?
HeyGen permite a las organizaciones producir rápidamente vídeos de formación en DEI atractivos aprovechando los avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo. Esto permite una comunicación coherente y el desarrollo eficiente de vídeos de formación en inclusión críticos para tu fuerza laboral.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para desarrollar módulos de microaprendizaje para un lugar de trabajo inclusivo?
La capacidad de HeyGen para crear contenido de vídeo de formato corto con avatares de AI y subtítulos automáticos lo hace perfecto para módulos de microaprendizaje que apoyan un lugar de trabajo inclusivo. Estas experiencias de aprendizaje concisas y bajo demanda mejoran la formación de los empleados y la accesibilidad.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en todo el contenido de formación de empleados?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca directamente en todos los vídeos de desarrollo profesional y formación de empleados. Esto asegura una apariencia coherente y profesional en todos tus módulos de aprendizaje.
¿Cómo asegura HeyGen contenido atractivo para temas sensibles como el sesgo inconsciente?
HeyGen utiliza avatares de AI realistas y generación de voz en off de alta calidad para ofrecer contenido atractivo que aborda efectivamente temas sensibles como la formación en sesgo inconsciente. Este enfoque ayuda a fomentar un lugar de trabajo psicológicamente seguro e inclusivo al hacer que los temas complejos sean más accesibles.