Domina tu Estrategia de Vídeo en el Feed

Impulsa mayores conversiones y reconocimiento de marca con anuncios de vídeo cautivadores. Crea contenido profesional fácilmente usando los avatares de IA de HeyGen.

470/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, respondiendo cómo aprovechar las "opciones de segmentación" precisas para mejorar el rendimiento de los anuncios y la "optimización" general. Este vídeo debe emplear visuales atractivos al estilo de infografías con música de fondo animada, utilizando "avatares de IA" para presentar estrategias complejas de manera accesible y amigable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial de 2 minutos dirigido a creadores de contenido de vídeo y gestores de redes sociales, demostrando la importancia de las variaciones de "relación de aspecto" para diferentes plataformas y las mejores prácticas para implementar "subtítulos". El estilo visual debe ser dinámico con edición rápida, mostrando ejemplos prácticos e incluyendo "subtítulos" generados automáticamente para resaltar su impacto en la accesibilidad y el compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una visión estratégica de 1.5 minutos para especialistas en marketing de rendimiento y comercio electrónico, ilustrando el proceso de implementación exitosa de "pruebas A/B" para impulsar mayores "conversiones" en campañas de anuncios en el feed. Este vídeo se beneficiará de un estilo visual basado en datos, incorporando comparaciones de pantalla dividida e ideas analíticas, todo estructurado eficazmente utilizando "plantillas y escenas" pre-diseñadas para una presentación pulida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Vídeo de Anuncios en el Feed

Domina la creación y optimización de tus anuncios de vídeo en el feed con esta guía concisa, diseñada para aumentar el compromiso y lograr los objetivos de tu campaña.

1
Step 1
Crea tu Anuncio de Vídeo Atractivo
Utiliza "Texto a vídeo desde guion" o "avatares de IA" de HeyGen para producir contenido atractivo que se alinee con las "especificaciones de anuncios" esenciales para varias plataformas.
2
Step 2
Aplica Visuales y Audio Óptimos
Aplica el "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para lograr alta calidad visual y la "resolución" deseada, asegurando que tu vídeo se vea nítido en todas partes.
3
Step 3
Selecciona tu Audiencia y Añade Accesibilidad
Selecciona tu audiencia objetivo para la distribución y maximiza el alcance añadiendo "subtítulos" usando HeyGen, asegurando que tu anuncio resuene con diversas "opciones de segmentación".
4
Step 4
Exporta y Optimiza para Conversiones
Exporta tu vídeo pulido, incorporando "controles de marca (logotipo, colores)" para consistencia, luego lanza y rastrea el rendimiento para impulsar "conversiones" efectivas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito en tus Anuncios

.

Convierte testimonios y contenido generado por usuarios en anuncios de vídeo impactantes, construyendo confianza e impulsando mayores tasas de conversión con historias auténticas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo asegura HeyGen que mis vídeos de anuncios en el feed cumplan con las especificaciones técnicas de los anuncios?

HeyGen simplifica el cumplimiento de diversas especificaciones de anuncios ofreciendo redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y exportaciones de alta resolución. Puedes optimizar fácilmente el contenido de tus anuncios de vídeo para varias plataformas, asegurando una correcta visualización y cumplimiento del tamaño de archivo para una entrega óptima.

¿Qué características ofrece HeyGen para optimizar los anuncios de vídeo para mejores conversiones?

HeyGen permite a los usuarios mejorar las tasas de conversión integrando sin problemas titulares atractivos y fuertes llamadas a la acción directamente en sus anuncios de vídeo. Además, la plataforma admite subtitulado preciso, crucial para maximizar el compromiso y la claridad incluso sin sonido.

¿Puede HeyGen facilitar la prueba A/B de diferentes elementos creativos de anuncios de vídeo?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para acelerar las pruebas A/B permitiendo la creación rápida de diversas variaciones de anuncios de vídeo. Puedes generar rápidamente múltiples guiones, avatares de IA o escenas para probar diferentes titulares y llamadas a la acción, permitiendo una optimización basada en datos.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en varias campañas de anuncios de vídeo?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar tus logotipos y colores de marca específicos de manera consistente en todo tu contenido de anuncios de vídeo. Esto asegura un fuerte reconocimiento de marca y una identidad visual cohesiva para cada vídeo de anuncio en el feed que crees.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo