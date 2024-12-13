Crea Vídeos Tutoriales Atractivos en la Aplicación para Mejorar la Incorporación

Acelera la incorporación de usuarios y aumenta la adopción del producto creando recorridos dinámicos en la aplicación con los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a usuarios existentes para facilitar el descubrimiento de funciones y ofrecer orientación proactiva dentro de la aplicación sobre las nuevas funciones avanzadas lanzadas en una plataforma de diseño. Emplea un estilo visual vibrante con gráficos en movimiento atractivos y música de fondo animada, asegurando que los conceptos complejos sean fácilmente digeribles. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para producir de manera eficiente una narración clara y articulada que guíe a los usuarios a través de las nuevas capacidades.
Produce un vídeo directo de 30 segundos de recorrido por la aplicación para usuarios que buscan un aprendizaje rápido y autodirigido sobre cómo completar una tarea específica y común, como restablecer su contraseña, dentro de una aplicación bancaria. El enfoque visual debe ser metraje grabado de pantalla con anotaciones precisas y acercamientos, manteniendo un tono claro y conciso. Implementa los subtítulos de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión, permitiendo a los usuarios seguir el contenido sin audio si lo prefieren.
Imagina un vídeo tutorial profesional de 1 minuto dentro de la aplicación, destinado a usuarios avanzados o administradores responsables de configurar ajustes complejos en un software empresarial, centrándose en mejorar su experiencia de usuario general. El vídeo debe presentar una demostración de interfaz pulida, empleando sutiles indicaciones visuales para enfatizar los pasos críticos de configuración, acompañado de una narración calmada y autoritaria. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer un audio instructivo consistente y de alta calidad en todas las guías complejas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Vídeo Tutorial en la Aplicación

Optimiza la incorporación de usuarios, mejora el descubrimiento de funciones y potencia el aprendizaje autodirigido con vídeos tutoriales atractivos en la aplicación que aumentan la adopción del producto.

Crea Tu Guion Tutorial
Desarrolla un guion claro y conciso para tu tutorial en la aplicación. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para transformar eficientemente tu texto en una guía visual dinámica, sentando las bases para una orientación efectiva en la aplicación.
Selecciona Visuales Atractivos
Selecciona un avatar de AI atractivo para presentar tu contenido tutorial. Personaliza tu presentador virtual para alinearlo con tu marca, haciendo que tu vídeo de recorrido por la aplicación sea visualmente atractivo y atractivo para los nuevos usuarios.
Añade Funciones de Accesibilidad
Mejora tu tutorial añadiendo subtítulos para mejorar la accesibilidad y comprensión. Esto asegura que todos los usuarios puedan seguir fácilmente la orientación en la aplicación, promoviendo una experiencia de aprendizaje más inclusiva.
Exporta para una Integración Sin Problemas
Optimiza y exporta tu vídeo tutorial en la aplicación completado. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para asegurar que tu vídeo se integre sin problemas en tu aplicación, apoyando efectivamente la adopción del producto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Clips Rápidos de Recorrido de Funciones

Produce rápidamente clips de vídeo atractivos para anuncios de funciones en la aplicación o guías instructivas breves, facilitando el descubrimiento rápido por parte del usuario.

Preguntas Frecuentes

HeyGen te permite crear vídeos tutoriales atractivos en la aplicación sin esfuerzo. Utiliza avatares de AI y tecnología de texto a vídeo para producir vídeos de recorrido de alta calidad que guíen eficazmente a los usuarios a través de tu producto, mejorando significativamente tu proceso de incorporación de usuarios y la experiencia general del usuario.

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar tu logotipo, colores de marca y activos personalizados directamente en tus vídeos de orientación en la aplicación. Esto asegura un recorrido del producto consistente y profesional que se alinea perfectamente con la identidad de tu marca y mejora la experiencia del usuario.

HeyGen ofrece características como voces en off impulsadas por AI, plantillas personalizables y subtítulos automáticos para crear tutoriales dinámicos en la aplicación. Estas herramientas facilitan el aprendizaje autodirigido y el descubrimiento de funciones, reduciendo significativamente la curva de aprendizaje y aumentando la adopción del producto y el compromiso del usuario.

Con las capacidades de texto a vídeo de HeyGen y las plantillas prediseñadas, puedes crear rápidamente vídeos de recorrido profesional por la aplicación. Este proceso optimizado permite una rápida iteración y despliegue de nuevos vídeos tutoriales en la aplicación para resaltar el descubrimiento de funciones y mantener a los usuarios informados.

