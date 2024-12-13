Generador de Vídeos de IA para Formación en Gestión de Identidades

Produce sin esfuerzo vídeos de formación para empleados atractivos para cumplimiento e incorporación. Aprovecha nuestros avanzados avatares de IA para dar vida a tu contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 60 segundos dirigido a todo el personal, destacando características de seguridad cruciales y mejores prácticas para proteger información sensible. El vídeo debe adoptar un estilo visual autoritario e informativo, utilizando texto a vídeo desde el guion para asegurar precisión e incluyendo subtítulos para accesibilidad, reforzando la importancia de protocolos de seguridad robustos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para clientes sobre un nuevo proceso de verificación de identidad en línea. Este breve vídeo necesita una estética visual moderna y dinámica con cambios rápidos de escena, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas y soporte de biblioteca de medios/stock para demostrar visualmente los pasos simplificados, haciendo que la verificación sea sencilla y rápida de entender.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de comunicación interna de 50 segundos dirigido a RRHH y líderes de equipo para presentar mejoras en el proceso de incorporación relacionadas con la gestión de identidades. El estilo visual y de audio debe ser acogedor y educativo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un mensaje de marca coherente y generación de locuciones profesionales para mejorar el compromiso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Gestión de Identidades

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en gestión de identidades atractivos y precisos en producto con avatares de IA, personalización de marca y subtítulos automáticos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega tu contenido de formación o utiliza IA para generar un guion para tu vídeo de gestión de identidades, transformando texto en visuales dinámicos.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para entregar tu formación en gestión de identidades con una presencia en pantalla consistente y profesional.
3
Step 3
Personaliza Marca y Visuales
Integra los controles de marca de tu empresa, como logotipos y colores de marca, para asegurar que tu formación en gestión de identidades se alinee con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tu vídeo de formación en gestión de identidades de alta calidad, completo con subtítulos automáticos para accesibilidad, listo para compartir o integrar en LMS.

Simplificar Conceptos Complejos

Simplifica temas intrincados de gestión de identidades, haciendo que conceptos de seguridad complejos sean fácilmente comprensibles para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de IA profesionales transformando guiones de texto en vídeos atractivos con avatares de IA realistas y locuciones, haciendo el proceso eficiente y accesible para diversas aplicaciones.

¿Puede HeyGen usarse para vídeos de formación corporativa?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos de formación con IA ideal para el aprendizaje corporativo, permitiendo la creación de vídeos instructivos atractivos para la formación de empleados, procesos de incorporación y formación en cumplimiento, con potencial integración en LMS.

¿Cuál es el papel de HeyGen como Creador de Vídeos de Verificación de Identidad?

HeyGen actúa como un potente Creador de Vídeos de Verificación de Identidad, facilitando la creación de vídeos de verificación de identidad seguros y conformes para procesos en línea, mejorando la prevención de fraudes y la verificación de documentos con características de seguridad robustas.

¿Qué características hacen a HeyGen efectivo para diversas necesidades de vídeo?

HeyGen ofrece características versátiles como plantillas pre-diseñadas, controles de marca, subtítulos automáticos y soporte multilingüe para crear vídeos explicativos y de marketing profesionales, mejorando significativamente el compromiso y ahorrando tiempo y recursos.

