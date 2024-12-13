Generador de Vídeos de Entrenamiento AI para Contenido de Aprendizaje Atractivo
Crea vídeos de entrenamiento convincentes que cautiven a tu audiencia usando avatares AI realistas, haciendo el aprendizaje más interactivo y memorable.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un tutorial informativo de 60 segundos para creadores de contenido y educadores en línea, ilustrando el poder de la conversión de texto a vídeo. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y minimalista con transiciones suaves, complementado por una voz calmada pero autoritaria. Demuestra lo fácil que es para los usuarios transformar un guion simple en un vídeo pulido usando Texto a vídeo desde guion, con un avatar AI profesional realizando la narración.
Diseña un anuncio de 30 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales y vloggers, enfatizando la capacidad de la plataforma para producir vídeos de calidad de estudio con una amplia personalización de vídeo. La presentación visual debe ser brillante, rápida y visualmente rica, incorporando música de fondo animada y una voz en off clara y amigable. Muestra lo fácil que es añadir generación de Voz en off profesional y Subtítulos automáticos para un mayor alcance.
Crea un vídeo promocional convincente de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y negocios de comercio electrónico, destacando la flexibilidad de la creación de vídeos para varias plataformas. Emplea una estética visual profesional y pulida con una narración clara y concisa, demostrando lo fácil que es adaptar el contenido. Ilustra la utilidad del cambio de tamaño de la Relación de aspecto y las exportaciones para optimizar vídeos para diferentes canales de redes sociales y cómo mejorarlos usando la biblioteca de Medios/soporte de stock integrada para una mayor personalización de vídeo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Oferta de Cursos a Nivel Global.
Desarrolla y distribuye un mayor volumen de cursos de entrenamiento, alcanzando eficientemente a una audiencia global con soporte multilingüe.
Mejora el Compromiso en el Entrenamiento.
Aumenta el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos en programas de entrenamiento corporativo usando contenido de vídeo dinámico potenciado por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?
HeyGen transforma guiones en vídeos cautivadores usando AI avanzada, haciendo accesible la creación de vídeos complejos. Puedes generar fácilmente vídeos de calidad de estudio simplemente ingresando tu texto, eligiendo avatares AI y seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia personalización de vídeos, permitiéndote adaptar cada aspecto de tu contenido. Puedes integrar tu marca con logotipos y colores personalizados, seleccionar entre diversas voces AI y usar varios formatos de aspecto para crear vídeos pulidos y profesionales.
¿Puede HeyGen generar vídeos con diversos avatares AI y soporte multilingüe?
Sí, HeyGen permite a los usuarios crear contenido atractivo con una amplia selección de avatares AI realistas. Nuestra plataforma también incluye soporte multilingüe y subtítulos automáticos, ampliando el alcance de tu audiencia para cualquier proyecto de generador de vídeos AI.
¿Cómo puede HeyGen ayudar en la producción eficiente de vídeos de entrenamiento corporativo?
HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos de entrenamiento corporativo a través de su interfaz intuitiva y extensa biblioteca de plantillas de vídeo. Esto permite la creación rápida y eficiente de vídeos de entrenamiento de alta calidad, ahorrando tiempo y recursos para tu equipo.