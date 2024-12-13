Crea Rápidamente Vídeos de Formación para Trabajo Híbrido

Ofrece las mejores prácticas para gestionar tu equipo distribuido con facilidad utilizando texto a vídeo desde guion para crear experiencias de aprendizaje en línea impactantes.

437/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos que explique las mejores prácticas para que los gerentes lideren con éxito un equipo distribuido. Dirigido a líderes de equipo, el estilo visual debe ser limpio e informativo, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y subtítulos/captions para garantizar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación dinámico de 30 segundos para empleados actuales, mostrando herramientas de colaboración esenciales y etiqueta para un trabajo híbrido sin problemas. Este vídeo corto y animado para todos los miembros del equipo debe aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales impactantes y texto a vídeo desde guion para una creación de contenido eficiente, asegurando una estética moderna.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un inspirador vídeo de formación de 75 segundos sobre trabajo híbrido enfocado en el desarrollo de habilidades para empleados que navegan en entornos flexibles. Esta pieza profesional y educativa, dirigida a individuos que buscan mejorar, puede utilizar eficazmente los avatares de IA de HeyGen para ofrecer consejos de expertos y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar la entrega en varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación para Trabajo Híbrido

Equipa a tu fuerza laboral distribuida con e-learning atractivo y preciso transformando guiones en vídeos de formación profesional en minutos.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza delineando la información clave para tu formación sobre trabajo híbrido. Utiliza la función de texto a vídeo desde guion para convertir sin problemas tu contenido escrito en experiencias de aprendizaje visual atractivas.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Mejora tu contenido de e-learning eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA. Elige un presentador que mejor represente tu marca y comunique eficazmente tu mensaje a los empleados.
3
Step 3
Aplica Mejoras Esenciales
Asegura la máxima accesibilidad e impacto para una mejor comunicación. Añade fácilmente subtítulos/captions automáticos a tu vídeo, permitiendo que todos los espectadores absorban la información de manera efectiva, independientemente de su entorno de visualización.
4
Step 4
Exporta y Comparte de Forma Segura
Finaliza tu vídeo y prepáralo para tu fuerza laboral distribuida. Utiliza la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar tu vídeo de formación para varias plataformas y dispositivos, asegurando un amplio alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y motiva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Fomenta una cultura de trabajo híbrido positiva y productiva creando vídeos motivacionales atractivos para los empleados, mejorando la comunicación y las mejores prácticas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para trabajo híbrido?

HeyGen simplifica la creación de "vídeos de formación para trabajo híbrido" atractivos transformando guiones en contenido profesional de "e-learning" utilizando "avatares de IA" realistas y tecnología de "texto a vídeo desde guion". Esto ofrece de manera sencilla un "aprendizaje en línea" de alta calidad a tu "fuerza laboral distribuida".

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para el contenido de formación de marca?

HeyGen proporciona controles de "branding" completos, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo y los colores de tu empresa en todos los "vídeos de formación". Utiliza sus diversas "plantillas y escenas" para crear "cursos de e-learning" consistentes e impactantes que resuenen tanto con "empleados" como con "gerentes" en tu "fuerza laboral distribuida".

¿HeyGen admite formación multilingüe y accesible para equipos distribuidos?

Sí, HeyGen mejora significativamente la accesibilidad para tu "fuerza laboral distribuida" a través de robustos "subtítulos/captions" y avanzadas capacidades de "generación de voz en off". Esto asegura una "comunicación" clara y un "aprendizaje en línea" inclusivo para todos los "empleados" que operan en un entorno de "trabajo híbrido".

¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de habilidades para equipos de trabajo híbrido?

HeyGen empodera a los "gerentes" para crear "vídeos de formación" atractivos que faciliten eficazmente el "desarrollo de habilidades" y comuniquen las "mejores prácticas" para "gestionar un equipo distribuido". Esto prepara a los "empleados" para prosperar en el "futuro del trabajo" dentro de un modelo de "trabajo híbrido".

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo