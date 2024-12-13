Generador de Vídeos de Formación para Trabajo Híbrido: Crea Contenido Atractivo

Crea sin esfuerzo vídeos de formación bajo demanda atractivos para equipos remotos utilizando avanzadas herramientas de Texto a vídeo desde guion.

453/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Un vídeo de anuncio conciso de 30 segundos, ideal para empleados existentes, puede comunicar rápidamente nuevas políticas de trabajo híbrido o actualizaciones. Esta producción del 'generador de vídeos de formación' debe aprovechar las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un estilo visual dinámico y atractivo, complementado con subtítulos claros para resaltar puntos esenciales, haciendo que la comprensión de las políticas sea rápida y eficiente para plantillas de vídeos de formación efectivas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos diseñado para la formación de empleados sobre nuevas funcionalidades de software, transformando un guion detallado en una narrativa visualmente atractiva utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser instructivo y claro, presentando visuales de apoyo relevantes de la biblioteca de medios/stock para demostrar pasos prácticos de manera efectiva, ayudando en la rápida adopción de habilidades y proporcionando vídeos de formación bajo demanda efectivos.
Prompt de Ejemplo 3
Para una fuerza laboral global, introducir una iniciativa o visión significativa de la empresa requiere un vídeo de comunicación corporativa convincente de 50 segundos. Esta creación, diseñada con un enfoque de 'creador de vídeos', debe adoptar un estilo visual inclusivo con imágenes profesionales, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en varias plataformas, funcionando finalmente como una valiosa pieza de contenido de 'Generative AI'.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para Trabajo Híbrido

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos y profesionales para tus equipos híbridos con herramientas impulsadas por IA, agilizando la producción de contenido.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo de formación, o acelera tu flujo de trabajo eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeos de formación diseñadas profesionalmente.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA y Voz
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu contenido, y genera voces en off de sonido natural directamente desde tu texto, perfecto para la formación de empleados.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca y Medios
Personaliza tu vídeo de formación con la marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores. Mejora el compromiso incorporando medios relevantes de la biblioteca de stock.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Formación
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de formación de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para ser compartido como un recurso bajo demanda para tus equipos remotos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Motivacional y de Integración Atractivo

.

Crea vídeos inspiradores y motivadores para la motivación de los empleados, la construcción de cultura y una integración efectiva, fomentando un ambiente de trabajo híbrido positivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación para trabajo híbrido?

HeyGen facilita la producción eficiente de vídeos de formación para trabajo híbrido utilizando Generative AI. Su plataforma transforma texto en contenido de vídeo dinámico, con avatares de IA y voces en off de sonido natural, ideal para la formación de empleados bajo demanda para equipos remotos.

¿Qué herramientas especializadas ofrece HeyGen para producir vídeos de formación?

HeyGen proporciona un avanzado generador de vídeos de IA con características como avatares de IA personalizables y capacidades de texto a vídeo, simplificando la creación de vídeos de formación profesionales. También incluye amplios controles de marca para mantener la identidad corporativa.

¿HeyGen proporciona plantillas para simplificar la creación de vídeos de formación?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas y escenas de vídeos de formación para acelerar el desarrollo de contenido. Estos recursos, combinados con su interfaz intuitiva de creador de vídeos, permiten a los usuarios producir rápidamente vídeos explicativos atractivos y materiales de formación para empleados.

¿Puede HeyGen crear voces en off de sonido natural para todo el contenido de formación?

Absolutamente, la sofisticada tecnología de generación de voces en off de HeyGen produce voces en off de alta calidad y sonido natural para todos tus vídeos de formación. Esta característica asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional a través de diversos módulos de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo