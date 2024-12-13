HeyGen proporciona plantillas y escenas, junto con el cambio de tamaño de relación de aspecto, para crear eficientemente vídeos de formación de HVAC diversos. Esta flexibilidad asegura que tus lecciones en vídeo, ya sea cubriendo estándares de eficiencia energética o líneas de drenaje de condensado, sean pulidas y profesionales para cualquier plataforma.