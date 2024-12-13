Herramienta de Vídeo para RRHH: Contrata Más Rápido, Inteligente y Eficientemente

Revoluciona la selección de candidatos y aumenta la productividad con nuestra herramienta de vídeo para RRHH, aprovechando avatares de AI para entrevistas atractivas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Eleva la productividad de tus equipos de contratación con un convincente vídeo de 45 segundos, diseñado para gerentes de contratación y profesionales de RRHH. Empleando una estética limpia y moderna con texto claro en pantalla y una voz en off amigable e informativa, este vídeo ilustra lo fácil que es aprovechar plantillas y escenas fáciles de usar para agilizar la comunicación y aumentar la eficiencia general.
Prompt de Ejemplo 2
Transforma tu estrategia de entrevistas en vídeo para una contratación más rápida con un atractivo vídeo de 60 segundos, dirigido a departamentos de RRHH enfocados en optimizar su proceso. A través de un enfoque narrativo inspirador que combina animaciones sutiles y una voz en off entusiasta, aprende cómo los avatares de AI de HeyGen pueden crear una experiencia consistente y amigable para el candidato, reduciendo significativamente el tiempo de contratación.
Prompt de Ejemplo 3
Desbloquea soluciones rentables para tus necesidades de herramientas de vídeo de RRHH con esta elegante animación de estilo infográfico de 30 segundos, perfecta para pequeñas y medianas empresas y líderes de RRHH. Una voz en off confiada y autoritaria guiará a los espectadores a través de cómo la biblioteca de medios/soporte de stock y los subtítulos/captions de HeyGen pueden ser utilizados para producir contenido profesional de alta calidad que se integra perfectamente en los flujos de trabajo existentes sin romper el presupuesto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de Vídeo para RRHH

Empodera a tus equipos de contratación para agilizar la selección de candidatos y mejorar el proceso de entrevistas con una herramienta de vídeo para RRHH intuitiva y rentable.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Comienza escribiendo tus preguntas de entrevista o vídeos de introducción de candidatos. Nuestra herramienta de vídeo para RRHH utiliza Texto a vídeo desde guiones para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo, asegurando un mensaje consistente.
2
Step 2
Añade el Branding de la Empresa
Añade los elementos únicos de branding de tu empresa, como logotipos y colores, utilizando los controles de Branding. Esto asegura que tu software de selección de candidatos refleje la identidad de tu organización y proporcione una experiencia profesional.
3
Step 3
Selecciona y Comparte Cuestionarios
Selecciona entre una variedad de Plantillas y escenas para construir cuestionarios dinámicos de entrevistas en vídeo. Distribúyelos fácilmente a los candidatos para respuestas asincrónicas, ahorrando tiempo valioso para tu equipo.
4
Step 4
Exporta y Revisa Respuestas
Exporta las respuestas en vídeo completadas con Subtítulos/captions automáticos para una revisión y colaboración fáciles. Esto permite a los equipos de contratación evaluar eficientemente a los candidatos y tomar decisiones informadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza las Comunicaciones Internas de RRHH

Utiliza AI para crear vídeos profesionales para anuncios de RRHH, actualizaciones de políticas y motivación de empleados, asegurando un mensaje claro y consistente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como una herramienta de vídeo eficaz para la adquisición de talento?

HeyGen empodera a los equipos de contratación y reclutadores para ahorrar tiempo y aumentar la productividad transformando texto en contenido de vídeo atractivo, agilizando la comunicación a lo largo del proceso de contratación. Esto lo convierte en una herramienta de vídeo ideal para los departamentos de RRHH modernos.

¿Permite HeyGen personalización y branding personalizado en sus vídeos?

Sí, HeyGen ofrece controles de branding robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados, para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Esto mejora la apariencia profesional de tus salidas de software de entrevistas en vídeo o selección de candidatos.

¿Es HeyGen fácil de usar para crear vídeos profesionales sin habilidades técnicas extensas?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a cualquiera crear vídeos de alta calidad sin esfuerzo. Con su interfaz intuitiva y extensas plantillas y escenas, los usuarios pueden generar rápidamente contenido pulido para diversos propósitos, desde la selección de nuevos empleados hasta comunicaciones internas.

¿Qué tipos de contenido puede generar HeyGen para apoyar el proceso de contratación?

HeyGen sobresale en la creación de contenido diverso, desde presentaciones de texto a vídeo desde guiones con avatares de AI realistas hasta la generación de voz en off natural y la adición automática de subtítulos/captions. Esta flexibilidad lo hace perfecto para introducciones de software de selección de candidatos o vídeos explicativos para la selección de nuevos empleados.

