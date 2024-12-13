Vídeos de Capacitación en Políticas de RRHH: Simplifica el Cumplimiento y el Desarrollo

Impulsa el cumplimiento de RRHH, la prevención del acoso y la capacitación en diversidad con aprendizaje basado en vídeo atractivo, creado fácilmente usando los avatares de AI de HeyGen.

515/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para gerentes y líderes de equipo, elabora un vídeo atractivo de 60 segundos que destaque el papel crítico de la Diversidad en la capacitación y desarrollo efectivo de los empleados. El estilo visual debe ser inspirador, utilizando gráficos vibrantes y música moderna, mientras una locución amigable guía a los espectadores a través de los beneficios de un lugar de trabajo inclusivo, con el objetivo de inspirar una participación activa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 30 segundos de apoyo para todos los empleados que aborde la Salud Mental en el Trabajo, explicando aspectos clave de la política de recursos humanos respecto a los servicios de apoyo. Visualmente, emplea una estética calmante con colores suaves y animaciones delicadas, asegurando que los subtítulos/captions claros y concisos refuercen la información crucial para la accesibilidad. El audio debe ser reconfortante, ofreciendo una sensación de comprensión y tranquilidad a la audiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita un vídeo de bienvenida de 50 segundos para nuevos empleados que introduzca los conceptos básicos de recursos humanos y describa las vías para la retención de empleados, estableciendo un tono positivo desde el primer día. Este vídeo debe aprovechar Plantillas y escenas pre-diseñadas para un aspecto pulido y profesional, combinando superposiciones de texto informativo con metraje de archivo relevante para crear una orientación atractiva y fácil de digerir. La narrativa debe ser alentadora, con un audio claro y articulado que guíe a los nuevos miembros del equipo a través de la información inicial esencial.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Capacitación en Políticas de RRHH

Crea eficientemente vídeos de capacitación en políticas de RRHH claros y atractivos usando la plataforma impulsada por AI de HeyGen para asegurar que tus empleados comprendan las pautas críticas.

1
Step 1
Crea tu Guion de Capacitación
Desarrolla tu contenido integral de políticas de RRHH. Utiliza la capacidad de **texto a vídeo desde guion** de HeyGen para transformar sin problemas tus políticas escritas en narrativas de vídeo dinámicas.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de AI
Mejora el compromiso eligiendo un **avatar de AI** profesional para presentar tus vídeos de capacitación en RRHH con claridad y consistencia, haciendo que los temas complejos sean accesibles.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Integra la identidad de tu empresa usando los potentes **controles de marca** de HeyGen para logotipos y colores. Incorpora visuales relevantes para reforzar la comprensión de las políticas de recursos humanos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Capacitación
Finaliza tu vídeo con **subtítulos/captions** generados automáticamente para máxima accesibilidad y comprensión. Luego, exporta fácilmente tu capacitación en políticas de RRHH para un amplio entrenamiento y desarrollo de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Políticas de RRHH Complejas

.

Transforma políticas de recursos humanos intrincadas en lecciones de vídeo fácilmente digeribles y altamente efectivas, mejorando la comprensión para todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de capacitación en RRHH?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para agilizar la producción de vídeos de capacitación en RRHH atractivos. Esto permite a las organizaciones convertir rápidamente guiones en contenido de aprendizaje basado en vídeo profesional sin necesidad de experiencia extensa en filmación o edición.

¿Qué tipos de capacitación en cumplimiento y políticas de RRHH se pueden desarrollar usando HeyGen?

HeyGen es ideal para crear vídeos de Capacitación en Cumplimiento de RRHH que cubren temas esenciales como políticas de recursos humanos, Prevención del Acoso, Diversidad y Violencia en el Lugar de Trabajo. Con plantillas personalizables y controles de marca, puedes asegurar que todos los temas de los cursos de cumplimiento de RRHH se presenten de manera consistente.

¿HeyGen apoya la capacitación y desarrollo de empleados en habilidades blandas?

Absolutamente. HeyGen permite la creación de contenido de vídeo dinámico para la capacitación y desarrollo de empleados enfocado en habilidades blandas cruciales como comunicación, liderazgo y Salud Mental en el Trabajo. Utiliza su generación de locuciones y capacidades de escena para fomentar una mejor retención de empleados a través de microaprendizaje efectivo.

¿Cómo mejora el flujo de trabajo de AI de HeyGen la eficiencia de la producción de vídeos?

Los flujos de trabajo de AI de HeyGen aumentan significativamente la eficiencia al automatizar muchos aspectos de la producción de vídeos, desde el guion hasta el resultado final. Esto incluye acceso a una rica biblioteca de medios y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto, facilitando la producción de materiales de aprendizaje basados en vídeo de alta calidad más rápido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo