Herramienta de Vídeo para la Incorporación de RRHH: Involucra y Retén Talento
Crea vídeos de bienvenida personalizados y mejora los módulos de formación utilizando avatares de IA para una experiencia memorable del empleado.
Produce un vídeo de 60 segundos dirigido a equipos de RRHH remotos, ilustrando cómo llevar a cabo 'sesiones de vídeo atractivas' para la 'incorporación remota'. Visualmente, debe ser dinámico y moderno, con transiciones fluidas entre diferentes 'Plantillas y escenas' profesionales para resaltar varios aspectos de la incorporación. El audio contará con una narración nítida, mejorada con 'Subtítulos/captions' para accesibilidad, demostrando cómo HeyGen transforma las presentaciones virtuales en experiencias impactantes.
Desarrolla un vídeo instructivo de 30 segundos dirigido a especialistas en L&D, centrado en la 'personalización' de 'módulos de formación' utilizando las 'plantillas animadas' de HeyGen. El estilo visual debe ser enérgico y brillante, con cortes rápidos que demuestren cómo transformar rápidamente un guion en contenido atractivo usando 'Texto a vídeo desde guion', incorporando gráficos vibrantes de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock'. Una voz en off clara e instructiva guiará a los espectadores a través del proceso creativo.
Diseña un vídeo promocional de 50 segundos para propietarios de pequeñas empresas y generalistas de RRHH, demostrando la simplicidad de crear 'vídeos de incorporación' atractivos con las 'funciones impulsadas por IA' de HeyGen. La estética visual será limpia y accesible, mostrando cómo los 'avatares de IA' pueden transmitir información clave sin esfuerzo. El audio será una voz en off amigable y tranquilizadora, enfatizando el poder de un contenido de aspecto profesional, fácilmente optimizado para cualquier plataforma mediante 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones'.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta la Participación y Retención en la Incorporación.
Incrementa la participación de los nuevos empleados y la retención del conocimiento utilizando sesiones de vídeo impulsadas por IA para una incorporación efectiva de empleados.
Simplifica la Creación de Contenido de Incorporación.
Genera rápidamente diversos vídeos de incorporación y módulos de formación, haciendo que el contenido integral sea accesible para cada nuevo empleado.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro proceso de incorporación de empleados?
HeyGen es una innovadora herramienta de vídeo para la incorporación de RRHH que simplifica y eleva significativamente tu proceso de incorporación de empleados. Te permite crear sesiones de vídeo atractivas y vídeos de bienvenida personalizados con avatares de IA, haciendo que la experiencia de incorporación remota sea dinámica y coherente para cada nuevo empleado.
¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para los vídeos de incorporación?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para asegurar que tus vídeos de incorporación reflejen auténticamente la cultura única de tu empresa y tu marca. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo, controles de marca para logotipos y colores, y funciones impulsadas por IA para producir vídeos de bienvenida y módulos de formación visualmente atractivos y personalizados.
¿Cómo simplifican las funciones de IA de HeyGen la creación de vídeos para equipos de RRHH?
Las funciones impulsadas por IA de HeyGen simplifican la creación de vídeos permitiendo a los equipos de RRHH transformar guiones en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo. Con la funcionalidad de texto a vídeo desde guion y la generación avanzada de voz en off, puedes producir rápidamente módulos de formación y vídeos de incorporación de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en producción.
¿Puede HeyGen apoyar iniciativas de incorporación remota de empleados a gran escala?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser una herramienta de vídeo escalable para la incorporación integral de empleados, especialmente para iniciativas remotas a gran escala. Sus eficientes plantillas de vídeo y avatares de IA personalizables aseguran que puedas entregar consistentemente vídeos de bienvenida de alta calidad y personalizados a una fuerza laboral global, garantizando un inicio uniforme y profesional para todos.