Generador de vídeos explicativos de beneficios de RRHH: Aumenta el Compromiso de los Empleados
Mejora la comprensión de los empleados sobre beneficios complejos a través de vídeos dinámicos, aprovechando la potente tecnología de Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 45 segundos dirigido a todos los empleados actuales, fomentando la participación en el período anual de inscripción de beneficios. Emplea un estilo visual profesional pero accesible con un amplio uso de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para imágenes relevantes, complementado con subtítulos claros para resaltar fechas clave y opciones para maximizar la participación de los empleados.
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos de marca empleadora diseñado para atraer a posibles candidatos a empleo, mostrando los beneficios únicos y la cultura de la empresa. Utiliza plantillas y escenas pre-diseñadas para una estética moderna, transformando un guion conciso en una narrativa visual impactante a través de las capacidades de Texto a vídeo desde guion para enfatizar las oportunidades de crecimiento profesional.
Crea un vídeo de formación de RRHH de 90 segundos para explicar una nueva política de la empresa, dirigido a todos los empleados que requieren actualizaciones de cumplimiento. El estilo visual debe ser una animación explicativa fácil de digerir, con una generación de voz en off amigable, y ser fácilmente adaptable para diferentes plataformas internas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una visualización óptima.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Educación sobre Beneficios para Empleados.
Ofrece formación completa y accesible sobre beneficios de RRHH a todos los empleados, asegurando que comprendan fácilmente las opciones disponibles.
Aclara Información Compleja de RRHH.
Desglosa beneficios y políticas complejas de RRHH en vídeos claros y digeribles, mejorando la comprensión y el cumplimiento de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Qué capacidades creativas ofrece HeyGen para comunicaciones internas atractivas?
HeyGen ofrece un potente Motor Creativo para comunicaciones internas atractivas, proporcionando un editor de vídeo en línea intuitivo con una gama de plantillas pre-diseñadas y capacidades de texto a vídeo impulsadas por AI para generar narrativas visuales convincentes.
¿Cuáles son las características clave de HeyGen para generar vídeos explicativos de beneficios de RRHH?
HeyGen destaca como creador de vídeos de RRHH, permitiéndote generar vídeos explicativos completos de beneficios para empleados utilizando avatares de AI y tecnología avanzada de texto a vídeo. Incluye generación de voz en off y subtítulos automáticos, haciendo que la información compleja sea fácil de entender para los empleados.
¿Puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos explicativos personalizados para diversas iniciativas de RRHH?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote crear vídeos explicativos a medida para formación de RRHH, reclutamiento e incorporación de nuevos empleados. Puedes utilizar contenido personalizable, funciones de arrastrar y soltar, y controles de marca para alinear los vídeos con la cultura de tu empresa.
¿Cómo puede HeyGen apoyar la coherencia de la marca empleadora y el compromiso de los empleados?
HeyGen proporciona robustos controles de marca para asegurar que tu marca empleadora se mantenga coherente en todos los vídeos, reforzando la cultura de la empresa. Al crear contenido de narración visual de alta calidad y atractivo, puedes aumentar significativamente el compromiso y la comprensión de los empleados.