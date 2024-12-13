Cómo Hacer Vídeos de Formación que Involucren y Eduquen

Transforma temas complejos en vídeos de formación claros y atractivos con subtítulos/captions fáciles de usar gracias a HeyGen.

365/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una guía práctica de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas sobre cómo hacer vídeos de formación que resuenen con sus equipos. El estilo visual debe ser amigable e ilustrativo, incorporando música de fondo animada. Enfatiza la facilidad de transformar un guion bien estructurado en un vídeo utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial de 90 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos para explicar los beneficios de crear vídeos de incorporación impactantes para nuevos empleados y facilitar el intercambio de conocimientos. El estilo visual debe ser moderno y corporativo, acompañado de una narración clara y concisa. Destaca la importancia de la accesibilidad utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una pieza dinámica de 30 segundos para equipos de marketing que muestre cómo hacer vídeos de formación de manera rápida y efectiva para demostraciones de productos. El estilo visual debe ser rápido y enérgico, con una banda sonora vibrante. Ilustra cómo las plantillas y escenas de HeyGen pueden agilizar el proceso de creación, incluso para temas complejos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer Vídeos de Formación

Produce de manera eficiente vídeos de formación profesionales y atractivos que eduquen a tu audiencia con facilidad, aprovechando herramientas impulsadas por AI para un proceso de creación optimizado.

1
Step 1
Crea tu Guion y Esquema
Comienza delineando tus objetivos de aprendizaje y escribiendo un guion claro. Usa la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar tu texto directamente en contenido de vídeo, asegurando un vídeo de formación cohesivo y bien estructurado.
2
Step 2
Elige tus Visuales y Avatar de AI
Selecciona entre una variedad de visuales, fondos y mejora tu vídeo con un avatar de AI profesional. HeyGen ofrece diversos "avatares de AI" para representar tu marca y transmitir tu mensaje de manera efectiva, haciendo tu contenido más atractivo.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos
Graba o genera voces en off convincentes para tu material de formación y asegura la accesibilidad con subtítulos. Aprovecha la potente "Generación de voz en off" de HeyGen para dar vida a tu guion con un discurso de sonido natural.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Revisa tu vídeo, aplica los elementos únicos de tu marca como logotipos y colores, y prepáralo para su distribución. Utiliza la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para optimizar tu vídeo de formación para cualquier plataforma, asegurando una entrega profesional.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Educación Especializada

.

Simplifica sin esfuerzo temas complejos o técnicos, como temas médicos, utilizando vídeo AI para mejorar significativamente la claridad e impacto educativo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar el proceso de creación de vídeos de formación?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación atractivos transformando guiones en vídeos profesionales con avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto permite a los usuarios generar rápidamente contenido de alta calidad para un intercambio de conocimientos efectivo.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de formación efectivo para contenido atractivo?

HeyGen eleva tus vídeos de formación con avatares de AI realistas, plantillas de vídeo de formación dinámicas y controles de marca integrales. Estas características aseguran que tus vídeos de incorporación y tutoriales sean profesionales y cautivadores, haciendo de HeyGen un potente creador de vídeos de formación.

¿Puede HeyGen ayudar con la creación de vídeos a partir de guiones y la accesibilidad del contenido de formación?

Absolutamente. HeyGen permite la conversión directa de texto a vídeo desde tu guion, junto con la generación automática de subtítulos y captions. Esto asegura que tus vídeos tutoriales técnicos sean accesibles, fáciles de seguir y producidos eficientemente desde tu guion.

¿Cómo apoya HeyGen los diversos requisitos de vídeos de formación?

HeyGen ofrece una plataforma versátil para diversas necesidades de vídeos de formación, incluyendo integración de grabación de pantalla y una rica biblioteca de medios. Esto lo convierte en una solución ideal para desarrollar vídeos tutoriales completos y efectivos y compartir conocimientos generales en diferentes temas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo