HeyGen proporciona varias herramientas para asegurar una salida de calidad profesional para tus vídeos históricos de AI, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y controles de marca. También puedes utilizar subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso en cualquier plataforma educativa o canal de historia en YouTube.