HeyGen asegura precisión y profesionalismo en los vídeos de formación en HIPAA permitiendo una conversión precisa de guion a vídeo y ofreciendo avatares de AI realistas que pueden actuar como presentadores médicos profesionales. Esta tecnología de texto a vídeo ayuda a los profesionales de la salud a articular claramente y de manera consistente las complejas regulaciones de HIPAA.