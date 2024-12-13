Crea Videos de Anuncios de Alta Conversión que Impulsan Ventas
Aumenta las tasas de conversión creando anuncios atractivos con una poderosa narrativa visual. Los avatares de AI de HeyGen hacen que la producción profesional sea sencilla.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un video de 45 segundos diseñado para gerentes de marketing que buscan producir creatividades ganadoras que generen resultados y mejoren su flujo de trabajo de producción de anuncios en video. Esta pieza informativa debe adoptar un estilo visual profesional y limpio con una narración directa que explique una característica clave, concluyendo con un claro llamado a la acción, todo construido eficientemente usando la capacidad de texto a video de HeyGen.
Para una marca de comercio electrónico que lanza un nuevo producto, un comercial de 60 segundos debe aspirar a construir fuertes conexiones emocionales con su público objetivo. El video necesita presentar visuales cinematográficos, ricos en tomas de estilo de vida aspiracional, complementados por una generación de voz en off atractiva que evoque deseo y emoción, asegurando un alto compromiso a lo largo del anuncio.
Produce un anuncio en video de 15 segundos de alta conversión específicamente para especialistas en marketing en redes sociales, enfocándose en entregar un mensaje claro en los primeros 3 segundos para un impacto máximo. El estilo visual debe ser rápido con gráficos vibrantes y audio moderno no intrusivo, aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que el mensaje se transmita efectivamente incluso sin sonido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios en Video de Alta Conversión.
Produce anuncios en video atractivos y de alto rendimiento rápidamente, diseñados para captar la atención y maximizar tus tasas de conversión con AI.
Produce Contenido de Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Genera rápidamente anuncios en video diversos y atractivos optimizados para varias plataformas de redes sociales para aumentar el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para crear videos de anuncios de alta conversión?
HeyGen es ideal para producir videos de anuncios de alta conversión al aprovechar avatares de AI y texto a video desde guion, permitiendo una narrativa visual convincente. Sus técnicas creativas y plantillas personalizables ayudan a integrar un fuerte llamado a la acción, mejorando las tasas de conversión de tus campañas.
¿Cómo simplifica HeyGen la producción de anuncios en video?
HeyGen simplifica la producción de anuncios en video transformando guiones de anuncios directamente en contenido publicitario en video profesional. Con características como la generación de texto a video y la generación automática de voz en off, puedes crear e iterar rápidamente en tus creatividades sin equipos complejos.
¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de marca en todos mis anuncios en video?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus anuncios en video mantengan la consistencia de marca en todas las creatividades ganadoras. Incorpora fácilmente tu logo, colores de marca y utiliza plantillas personalizables para alinear cada video con tu identidad visual.
¿Qué aspectos de la publicidad en video optimiza HeyGen para varias plataformas?
HeyGen facilita la optimización de anuncios en video específicos para plataformas al ofrecer opciones flexibles de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportación para tus anuncios en video. Esto asegura que tu contenido esté perfectamente formateado para diferentes plataformas, mejorando el compromiso y el alcance entre diversas audiencias con un mensaje claro.