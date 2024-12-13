HeyGen admite la generación de voz en off en varios idiomas y añade automáticamente subtítulos a tus vídeos de formación para equipos pesados, haciéndolos accesibles a una fuerza laboral diversa. Este compromiso con la accesibilidad asegura que todos los empleados puedan comprender completamente guías cruciales de seguridad y operación, promoviendo un mejor cumplimiento de salud y seguridad.