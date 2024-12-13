HeyGen aprovecha los avatares de AI, la generación de voz en off y los subtítulos automáticos para crear vídeos de formación dinámicos y accesibles. Este enfoque multimodal mejora la retención para temas complejos como los Derechos del Paciente o la Comunicación de Peligros, haciendo el aprendizaje más efectivo para todos los miembros del equipo de salud y satisfaciendo los requisitos de formación.