Eleva los Vídeos de Formación del Equipo de Tierra con IA

Ofrece formación de seguridad consistente y profesional para el equipo de tierra y guías de operación complejas utilizando los poderosos avatares de IA de HeyGen.

440/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corporativo de 60 segundos dirigido a la gestión de operaciones aeroportuarias, mostrando el impacto de una formación efectiva del equipo de tierra en la eficiencia operativa. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar métricas clave y mejores prácticas en un estilo visual moderno y limpio con música de fondo atractiva y optimista, haciendo de este vídeo corto un argumento convincente para la inversión continua en formación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos diseñado para que el personal de tierra experimentado refresque sus listas de verificación de inspección previa al vuelo. Este vídeo realista debe presentar cortes rápidos y texto en pantalla, complementado con subtítulos/captions de HeyGen para resaltar controles de seguridad cruciales, todo entregado con una locución concisa y directa para una máxima retención de información.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un contenido inspirador de 15 segundos para redes sociales dirigido a posibles reclutas, ilustrando el entorno dinámico y la importancia del papel de un instructor de tierra. A través de un estilo visual dinámico, detrás de escena, y música motivacional, combinado con una voz entusiasta generada a partir de un guion mediante la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, este vídeo atraerá nuevo talento a las carreras de equipo de tierra.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación del Equipo de Tierra

Desarrolla eficientemente vídeos de formación completos para el equipo de tierra con la plataforma impulsada por IA de HeyGen, asegurando claridad y consistencia en todo el contenido instructivo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando el contenido de tu módulo de formación. Utiliza la potente función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir tus instrucciones escritas en lecciones visuales atractivas, enfocándote en conceptos esenciales de 'vídeos de formación'.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para representar a tus 'instructores o aprendices del equipo de tierra'. Estos avatares ayudan a personalizar tus vídeos y mantener una presencia constante en pantalla a lo largo de tus módulos.
3
Step 3
Añade Mejoras Visuales
Mejora tus 'vídeos' con medios de apoyo de la biblioteca de medios incorporada. Incorpora metraje de archivo relevante, imágenes o incluso tus propios activos subidos para aclarar procedimientos complejos y atraer a los aprendices.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Una vez que tu 'vídeo corporativo' de formación esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para adaptarse a diferentes plataformas. Esto asegura que tu equipo de tierra pueda acceder y aprender de contenido instructivo de alta calidad en cualquier lugar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Breves Informes de Seguridad

.

Genera rápidamente vídeos de formación concisos y atractivos y recordatorios de seguridad para el equipo de tierra, ideales para un refuerzo rápido del conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación para el equipo de tierra?

HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad para el equipo de tierra utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde un guion. Esto reduce significativamente el tiempo de producción y los recursos para contenido de formación en seguridad crucial, asegurando que tu equipo de tierra reciba información consistente y actualizada de manera eficiente.

¿Puede HeyGen asegurar que nuestros vídeos de formación corporativa mantengan la consistencia de la marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar tu logotipo, colores de marca y fuentes directamente en tu contenido de vídeo corporativo. Esto asegura que todos tus vídeos de formación, incluidos los de formación para asistentes de vuelo o pilotos, se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y el compromiso en los vídeos de formación?

HeyGen genera automáticamente subtítulos y ofrece diversas opciones de locución, haciendo que tus vídeos de formación sean más accesibles para una audiencia más amplia. Utilizar avatares de IA atractivos ayuda a captar la atención para información vital, ya sea para guías de instructores de tierra o formación de tripulación de cabina, fomentando mejores resultados de aprendizaje.

¿Es HeyGen adecuado para crear varios tipos de vídeos de formación corporativa y de seguridad?

Sí, HeyGen está diseñado para ser versátil, apoyando la creación de varios tipos de vídeos corporativos, desde módulos detallados de formación en seguridad hasta rápidas actualizaciones de vídeo de formato corto para redes sociales. Sus plantillas intuitivas y extensa biblioteca de medios hacen que la producción de vídeos profesionales sea accesible para cualquier necesidad de vídeo de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo