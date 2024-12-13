Generador de Vídeos de Formación Go To Market: Lanza Más Rápido

Transforma tu estrategia GTM con vídeos de formación dinámicos, creados sin esfuerzo desde un guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación atractivo de 45 segundos específicamente para equipos de ventas para introducirlos a un nuevo producto. El vídeo debe emplear un estilo visual amigable e informativo, presentando un avatar de IA como el presentador principal para generar empatía y entregar contenido desde un guion preescrito, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y la capacidad de Texto a vídeo desde guion para una producción eficiente, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de digerir.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un Vídeo de Propuesta de Valor vibrante de 30 segundos optimizado para contenido en redes sociales. Dirigido a los especialistas en marketing digital y gestores de redes sociales, utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para crear un clip visualmente atractivo y de ritmo rápido con texto en pantalla audaz y un diseño de sonido pegajoso, capturando la atención del público rápidamente y transmitiendo de manera efectiva el valor central de un servicio.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo explicativo pulido de 60 segundos dirigido a clientes potenciales, centrado en campañas de adquisición de clientes. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, junto con elementos de marca personalizados y una voz en off confiada y persuasiva, guiando a los espectadores a través de una solución y llevándolos a la acción.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación Go to Market

Acelera tu estrategia GTM con vídeos de formación de calidad profesional, creados sin esfuerzo con IA.

Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación Go to Market, aprovechando nuestra potente capacidad de Texto a vídeo desde guion para convertir texto en escenas dinámicas.
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para actuar como el portavoz de tu marca, dando vida a tu contenido de formación.
Step 3
Personaliza Tu Marca
Aplica el logotipo y los colores de tu empresa usando controles de Marca completos para asegurar que tus vídeos de formación se alineen con la identidad de tu marca.
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu contenido y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para generar vídeos de calidad profesional listos para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Creación de Anuncios GTM

Produce rápidamente anuncios de vídeo convincentes y de alto rendimiento para impulsar campañas de adquisición de clientes y apoyar tu lanzamiento de producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis Vídeos de Estrategia GTM y lanzamientos de productos?

HeyGen es un potente generador de vídeos con IA que te permite crear Vídeos de Estrategia GTM y Vídeos de Lanzamiento de Productos de calidad profesional de manera eficiente. Utiliza nuestros atractivos avatares de IA y plantillas personalizables para producir Vídeos de Propuesta de Valor convincentes que resuenen con tus mercados objetivo.

¿Qué capacidades creativas ofrece HeyGen para producir vídeos atractivos?

HeyGen actúa como un motor creativo, ofreciendo herramientas robustas para generar vídeos atractivos desde texto a vídeo, completos con avatares de IA realistas y voces en off personalizables. Puedes aplicar controles de marca y aprovechar nuestra biblioteca de medios para crear contenido cautivador para redes sociales y otros vídeos de marketing.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de producción de vídeos para los especialistas en marketing?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos, actuando como un avanzado creador de vídeos de marketing para los especialistas en marketing. Con herramientas de IA y un editor de arrastrar y soltar, puedes crear fácilmente vídeos animados de alta calidad y vídeos de formación sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la creación de contenido de vídeo dinámico?

HeyGen utiliza IA avanzada para transformar guiones en contenido de vídeo dinámico, presentando diversos avatares de IA y voces en off naturales. Esta capacidad de creación de vídeos con IA permite el desarrollo rápido de vídeos explicativos de calidad profesional y campañas de adquisición de clientes, asegurando una marca y mensajes consistentes.

