Creador de Videos Educativos: Simplifica el Aprendizaje del GMAT

Convierte sin esfuerzo los materiales de estudio del GMAT en videos atractivos usando IA y texto a video desde el guion para una educación en línea impactante.

397/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un 'video guía de estudio' de 60 segundos introduciendo la sección de Razonamiento Integrado del GMAT. Dirigido a futuros estudiantes de GMAT, este 'video de eLearning' debe contar con visuales dinámicos y modernos logrados a través de plantillas de video predefinidas, junto con una pista de fondo animada y una voz en off amigable e informativa para hacer que las ideas complejas sean digeribles y atractivas. El objetivo es producir contenido educativo profesional que desmitifique esta sección del examen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video conciso de 30 segundos ofreciendo consejos de 'preparación para el examen' para la Corrección de Oraciones del GMAT. Este video, dirigido a estudiantes de GMAT que buscan consejos estratégicos rápidos, debe emplear un estilo visual rápido con superposiciones de texto impactantes y subtítulos obligatorios para mejorar la accesibilidad, todo entregado con una voz motivadora y enérgica. El enfoque está en proporcionar lecciones atractivas en un formato digerible.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video educativo de 50 segundos que sirva como una guía de 'contenido de aprendizaje visual' para abordar preguntas de Suposición de Razonamiento Crítico del GMAT. Específicamente para estudiantes de GMAT que están refinando sus habilidades verbales, el video necesita un estilo visual pulido e ilustrativo que demuestre trampas comunes, utilizando la capacidad de texto a video desde el guion para asegurar que una voz de IA precisa y articulada entregue una explicación clara y profesional del contenido educativo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos Educativos del GMAT

Simplifica la creación de videos educativos claros y atractivos del GMAT con herramientas impulsadas por IA, mejorando la comprensión y retención de los estudiantes.

1
Step 1
Sube Tu Material de Estudio
Transforma fácilmente tus notas del GMAT, PDFs o guiones de texto en contenido de video. Aprovecha la función de texto a video para generar instantáneamente una base visual para el contenido de tu creador de videos educativos.
2
Step 2
Elige Tu Instructor Virtual
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA, incluidos avatares de profesores profesionales, para presentar tus conceptos del GMAT. Personaliza su apariencia para que coincida con tu estilo de enseñanza y marca.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Voz
Añade animaciones, diagramas y música de fondo de la biblioteca de medios para aclarar temas complejos del GMAT. Genera voces en off de sonido natural y asegura la accesibilidad con subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Video
Finaliza tu video educativo del GMAT ajustando las proporciones para diferentes plataformas. Exporta tus videos de eLearning pulidos en alta calidad, listos para involucrar a los estudiantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Clips de Estudio y Explicaciones Rápidas del GMAT

.

Crea rápidamente contenido de video del GMAT en formato breve para consejos rápidos, refrescos de conceptos o material promocional, ahorrando tiempo significativo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos educativos?

HeyGen simplifica la creación de videos educativos transformando texto en videos atractivos usando IA. Los usuarios pueden aprovechar plantillas de video listas para usar y avatares de IA, agilizando todo el proceso de producción desde el guion hasta el video final.

¿Puede HeyGen ayudar en la generación de contenido de aprendizaje especializado como lecciones de video de matemáticas o guías de estudio?

Sí, HeyGen es un generador de videos de IA efectivo para crear contenido especializado, incluidas lecciones de video de matemáticas y videos de guías de estudio completas. Ayuda a simplificar conceptos complejos en contenido de aprendizaje visual claro y atractivo que mejora la comprensión de los estudiantes.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para el contenido de video educativo?

HeyGen ofrece una amplia personalización para videos educativos, permitiendo a los usuarios elegir entre varios avatares de IA, incorporar animaciones y utilizar una rica biblioteca de medios. Puedes personalizar tu contenido con controles de marca, música y efectos para producir contenido educativo profesional adaptado a tu audiencia.

¿Cómo permite HeyGen una producción de video rápida y eficiente para educadores?

HeyGen empodera a los educadores para lograr una generación de videos rápida al agilizar todo el proceso de creación de videos con sus herramientas impulsadas por IA. Esta plataforma reduce significativamente el tiempo de producción, permitiendo a los profesores producir videos instructivos de alta calidad de manera más eficiente que los métodos tradicionales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo