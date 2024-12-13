Creador de Anuncios en Vídeo de Prueba Gratuita: Crea Anuncios que Conviertan

Impulsa tus campañas con anuncios en vídeo dinámicos. Nuestros avatares AI crean contenido profesional sin complicaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio en vídeo moderno y dinámico de 45 segundos dirigido a aspirantes a creadores de contenido y negocios de comercio electrónico. Visualmente, muestra transiciones rápidas entre diversas escenas, enfatizando las opciones de personalización y animaciones lúdicas. El audio debe contar con una voz en off clara y atractiva que explique el proceso. El mensaje principal debe mostrar cómo HeyGen simplifica convertirse en un "creador de anuncios en vídeo" al permitir a los usuarios generar vídeos directamente desde un "texto a vídeo desde guion" y refinarlos con "generación de voz en off" para obtener resultados cautivadores.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos rápido y profesional para agencias de marketing digital y profesionales ocupados. El estilo visual debe ser elegante, mostrando la eficiencia de la tecnología "AI Video Maker", quizás con cortes rápidos que demuestren diferentes usos de "avatares AI". El audio debe tener una narración informativa con un tono seguro y autoritario. El vídeo debe explicar cómo HeyGen actúa como un "creador de vídeos en línea" al proporcionar una vasta "biblioteca de medios/soporte de stock" para mejorar anuncios en vídeo de alta calidad y profesionales.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio en vídeo directo y persuasivo de 15 segundos dirigido a cualquier persona interesada en crear anuncios en vídeo atractivos para "redes sociales" con un compromiso mínimo. Los visuales deben ser brillantes y contar con un claro "llamado a la acción", quizás con un avatar AI entusiasta. El audio debe ser una voz en off optimista y enérgica. El enfoque principal es animar a los usuarios a utilizar la oferta de "prueba gratuita", demostrando lo fácil que es crear formatos de anuncios diversos utilizando "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" y asegurar la accesibilidad con "subtítulos/captions" en todas las plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Anuncios en Vídeo de Prueba Gratuita

Crea anuncios en vídeo profesionales sin esfuerzo con nuestro creador de vídeos en línea impulsado por AI y explora sus características con una prueba gratuita para impulsar tu marketing.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas profesionales y plantillas y escenas diseñadas para adaptarse a varias campañas publicitarias. Esta selección inicial proporciona un punto de partida estructurado para tu proceso creativo.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Integra el mensaje de tu marca, logotipo y visuales únicos. Utiliza nuestro extenso soporte de biblioteca de medios/stock para personalizar fácilmente tu anuncio con imágenes y clips perfectos, asegurando que resuene con tu audiencia.
3
Step 3
Mejora con AI
Eleva tu vídeo con herramientas avanzadas impulsadas por AI. Genera voces en off atractivas, añade texto dinámico o incluso incorpora los avatares AI de HeyGen para presentar tu mensaje con un toque profesional.
4
Step 4
Exporta tu Anuncio
Finaliza tu anuncio exportándolo en la resolución deseada y utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para varias plataformas. Crea fácilmente anuncios en vídeo pulidos listos para desplegar en los canales que elijas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes Impactantes

Aprovecha AI para crear vídeos de testimonios de clientes convincentes que generen confianza e impulsen las inscripciones para tu producto o servicio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción creativa de anuncios en vídeo?

El AI Video Maker de HeyGen te permite crear anuncios en vídeo atractivos sin esfuerzo. Utiliza nuestros avanzados avatares AI y capacidades de texto a vídeo para dar vida a tus guiones con un atractivo profesional, perfecto para campañas creativas.

¿Puedo personalizar las plantillas de anuncios en vídeo de HeyGen para mi marca?

Por supuesto. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente que puedes personalizar completamente con tu marca, incluyendo logotipos y colores, para crear anuncios en vídeo únicos. También puedes incorporar imágenes y clips de nuestra extensa biblioteca de medios.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de anuncios en vídeo en línea efectivo?

HeyGen ofrece una experiencia intuitiva de creador de vídeos en línea, permitiendo a cualquiera producir fácilmente anuncios en vídeo de alta calidad sin habilidades previas de edición. Sus herramientas impulsadas por AI agilizan la creación de contenido, desde el guion hasta el resultado final, convirtiéndolo en un excelente creador de anuncios en vídeo de prueba gratuita para comenzar.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis anuncios en vídeo con elementos dinámicos?

HeyGen te permite añadir un acabado profesional a tus anuncios en vídeo con funciones como generación precisa de voz en off y subtítulos generados automáticamente. Esto asegura que tus anuncios en vídeo sean atractivos, accesibles y capturen efectivamente la atención de tu audiencia en diversas plataformas.

