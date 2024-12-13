Creador de Anuncios en Vídeo de Prueba Gratuita: Crea Anuncios que Conviertan
Impulsa tus campañas con anuncios en vídeo dinámicos. Nuestros avatares AI crean contenido profesional sin complicaciones.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un anuncio en vídeo moderno y dinámico de 45 segundos dirigido a aspirantes a creadores de contenido y negocios de comercio electrónico. Visualmente, muestra transiciones rápidas entre diversas escenas, enfatizando las opciones de personalización y animaciones lúdicas. El audio debe contar con una voz en off clara y atractiva que explique el proceso. El mensaje principal debe mostrar cómo HeyGen simplifica convertirse en un "creador de anuncios en vídeo" al permitir a los usuarios generar vídeos directamente desde un "texto a vídeo desde guion" y refinarlos con "generación de voz en off" para obtener resultados cautivadores.
Produce un vídeo de 60 segundos rápido y profesional para agencias de marketing digital y profesionales ocupados. El estilo visual debe ser elegante, mostrando la eficiencia de la tecnología "AI Video Maker", quizás con cortes rápidos que demuestren diferentes usos de "avatares AI". El audio debe tener una narración informativa con un tono seguro y autoritario. El vídeo debe explicar cómo HeyGen actúa como un "creador de vídeos en línea" al proporcionar una vasta "biblioteca de medios/soporte de stock" para mejorar anuncios en vídeo de alta calidad y profesionales.
Diseña un anuncio en vídeo directo y persuasivo de 15 segundos dirigido a cualquier persona interesada en crear anuncios en vídeo atractivos para "redes sociales" con un compromiso mínimo. Los visuales deben ser brillantes y contar con un claro "llamado a la acción", quizás con un avatar AI entusiasta. El audio debe ser una voz en off optimista y enérgica. El enfoque principal es animar a los usuarios a utilizar la oferta de "prueba gratuita", demostrando lo fácil que es crear formatos de anuncios diversos utilizando "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" y asegurar la accesibilidad con "subtítulos/captions" en todas las plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Rápida de Campañas Publicitarias.
Produce rápidamente anuncios en vídeo de alto rendimiento utilizando AI, perfectos para impulsar conversiones en tus campañas de prueba gratuita.
Anuncios Dinámicos para Redes Sociales.
Crea anuncios en vídeo y clips cautivadores para plataformas de redes sociales para expandir tu alcance y atraer a más clientes potenciales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la producción creativa de anuncios en vídeo?
El AI Video Maker de HeyGen te permite crear anuncios en vídeo atractivos sin esfuerzo. Utiliza nuestros avanzados avatares AI y capacidades de texto a vídeo para dar vida a tus guiones con un atractivo profesional, perfecto para campañas creativas.
¿Puedo personalizar las plantillas de anuncios en vídeo de HeyGen para mi marca?
Por supuesto. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente que puedes personalizar completamente con tu marca, incluyendo logotipos y colores, para crear anuncios en vídeo únicos. También puedes incorporar imágenes y clips de nuestra extensa biblioteca de medios.
¿Qué hace que HeyGen sea un creador de anuncios en vídeo en línea efectivo?
HeyGen ofrece una experiencia intuitiva de creador de vídeos en línea, permitiendo a cualquiera producir fácilmente anuncios en vídeo de alta calidad sin habilidades previas de edición. Sus herramientas impulsadas por AI agilizan la creación de contenido, desde el guion hasta el resultado final, convirtiéndolo en un excelente creador de anuncios en vídeo de prueba gratuita para comenzar.
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis anuncios en vídeo con elementos dinámicos?
HeyGen te permite añadir un acabado profesional a tus anuncios en vídeo con funciones como generación precisa de voz en off y subtítulos generados automáticamente. Esto asegura que tus anuncios en vídeo sean atractivos, accesibles y capturen efectivamente la atención de tu audiencia en diversas plataformas.