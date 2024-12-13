Herramienta de Vídeo de Formación para Franquicias: Aprendizaje Rápido y Efectivo

Crea vídeos de formación atractivos y consistentes con avatares de AI para aumentar la retención y simplificar la incorporación de franquiciados.

483/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos para gerentes de franquicias y departamentos de formación, destacando cómo HeyGen hace que la formación consistente sea rentable para actualizaciones frecuentes. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y rápido con música de fondo enérgica. Ilustra cómo los cambios de política o las nuevas características de productos pueden difundirse rápidamente aprovechando las capacidades de Texto a vídeo desde guiones, convirtiendo texto simple en contenido instructivo atractivo casi al instante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo convincente de 90 segundos para franquiciadores corporativos y directores regionales, ilustrando el poder de HeyGen para unificar la formación en diversas operaciones de franquicia. Adopta un enfoque visual estratégico, ligeramente documental, con una voz en off segura y profesional, mostrando varios escenarios de franquicia. Explica cómo el uso de Plantillas y escenas puede mantener la consistencia de la marca en todos los materiales de formación, mientras que la potente generación de voz en off asegura claridad y alcance global para cada ubicación.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 30 segundos para pequeños propietarios de franquicias y nuevos formadores, demostrando lo fácil que es hacer que los vídeos de formación sean atractivos. El estilo visual debe ser brillante, amigable y accesible, con un tono de audio alegre y alentador. Muestra ejemplos rápidos de cómo añadir Subtítulos/captions para accesibilidad y usar la Biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar el atractivo visual, transformando la instrucción básica en experiencias de aprendizaje memorables que naturalmente aumentan la retención.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de Vídeo de Formación para Franquicias

Simplifica la incorporación de franquiciados y la educación continua con herramientas impulsadas por AI, asegurando una formación consistente y efectiva en toda tu red.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Formación
Comienza transformando tus guiones de formación en contenido de vídeo atractivo utilizando generación avanzada de texto a vídeo, eliminando la necesidad de experiencia en filmación.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Mejora tus vídeos de formación con avatares de AI realistas que pueden hablar en múltiples idiomas, asegurando que tu mensaje resuene con una base diversa de franquiciados.
3
Step 3
Sube a Tu Plataforma
Integra tus vídeos de formación completados sin problemas en tu sistema de gestión de aprendizaje (LMS) existente para un acceso fácil y una entrega de formación estandarizada.
4
Step 4
Rastrea el Progreso de los Franquiciados
Utiliza funciones integradas para monitorear las tasas de finalización y evaluar la comprensión, asegurando una incorporación efectiva de franquiciados y seguimiento de cumplimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación en Políticas y Operaciones Complejas

.

Simplifica procedimientos operativos intrincados y actualizaciones de políticas en formatos de vídeo claros y digeribles, asegurando una comprensión estandarizada en toda tu red de franquicias.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para franquicias?

HeyGen es una innovadora herramienta impulsada por AI que actúa como una potente herramienta de vídeo de formación para franquicias, permitiendo la creación rápida de contenido a partir de guiones utilizando avatares de AI realistas. Esto simplifica significativamente la producción de vídeos de formación estandarizados y de alta calidad, haciendo el proceso más eficiente y rentable para las operaciones de franquicia.

¿Qué características hacen que HeyGen sea efectivo para la incorporación de franquiciados?

HeyGen apoya la incorporación efectiva de franquiciados al permitir la creación de vídeos de formación atractivos con rutas de aprendizaje personalizables. Su capacidad para generar contenido en múltiples idiomas e incorporar elementos interactivos ayuda a aumentar la retención y reduce el tiempo de incorporación para los nuevos franquiciados.

¿Cómo ayuda HeyGen a mantener los estándares de marca en los vídeos de formación para franquicias?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados, asegurando materiales de formación consistentes que mantienen los estándares de marca en todas las operaciones de franquicia. Los vídeos son fácilmente actualizables para Actualizaciones de Política, garantizando uniformidad y profesionalismo en toda su serie de vídeos de formación.

¿Puede HeyGen servir como una solución integral de software de formación para franquicias?

Absolutamente. Como un avanzado software de formación para franquicias impulsado por AI, HeyGen proporciona capacidades para crear vídeos de formación compatibles con dispositivos móviles con características como subtítulos y generación de voz en off. Aunque es principalmente una herramienta de creación de contenido, su salida puede integrarse en un sistema de gestión de aprendizaje para una solución holística, apoyando la formación estandarizada y el seguimiento del progreso.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo