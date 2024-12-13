Sí, HeyGen asegura que tus creaciones con el creador de vídeos para anuncios de ventas flash sean versátiles para varias plataformas. Nuestra plataforma ofrece redimensionamiento de proporciones y capacidades de exportación, para que tus anuncios de vídeo en redes sociales estén perfectamente optimizados para cada canal y ayuden a aumentar las ventas.