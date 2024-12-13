Creador de Vídeos Publicitarios Financieros: Genera Anuncios de Vídeo Atractivos

Aprovecha los avatares de AI para crear anuncios de vídeo financieros personalizados que cautiven a tu audiencia y aumenten las ventas, sin necesidad de habilidades de edición.

361/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para jóvenes adultos y estudiantes que exploren oportunidades de inversión, empleando un estilo visual moderno e informativo con gráficos claros en pantalla, complementado por una voz en off amigable y autoritaria. Utiliza la función de generación de Voz en off de HeyGen para narrar conceptos financieros complejos de manera sencilla e integra soporte de biblioteca de medios/stock para visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de vídeo personalizado de 45 segundos promocionando una nueva aplicación de gestión de finanzas personales para personas con conocimientos tecnológicos. El estilo visual y de audio debe ser dinámico, elegante y fácil de usar, mostrando interfaces de la aplicación con transiciones suaves y una banda sonora energética y contemporánea. Asegúrate de incluir Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y utiliza el redimensionamiento de Aspect-ratio y exportaciones para optimizar en varias plataformas de redes sociales y aumentar las ventas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de vídeo testimonial de 25 segundos dirigido a potenciales clientes que dudan en elegir un asesor financiero, fomentando la confianza. El vídeo debe adoptar un estilo visual cálido, auténtico y tranquilizador, presentando diversos avatares de AI contando historias personales contra un fondo de enfoque suave con música suave y de apoyo, creado eficientemente usando la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen desde un guion.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios Financieros

Crea vídeos publicitarios financieros profesionales y atractivos sin esfuerzo con nuestra plataforma impulsada por AI. Diseña visuales impactantes que resuenen con tu audiencia.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona una plantilla de vídeo profesionalmente diseñada de nuestra extensa biblioteca adaptada para finanzas, o comienza con un lienzo en blanco para construir tu anuncio desde cero.
2
Step 2
Añade Tu Contenido Financiero
Utiliza el Editor de Arrastrar y Soltar intuitivo para incorporar tu texto, imágenes y activos de marca desde nuestra completa biblioteca de medios.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Genera voces en off realistas en varios idiomas para narrar tu anuncio financiero. Aplica tus controles de marca, incluidos logotipos y colores, para un aspecto coherente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Anuncio
Revisa tu vídeo publicitario financiero final, añade subtítulos o captions automáticos para accesibilidad, y luego expórtalo en el aspecto ratio deseado, listo para varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes Financieros

.

Convierte historias de éxito de clientes en testimonios de vídeo persuasivos impulsados por AI, construyendo confianza y credibilidad para tus servicios financieros.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos publicitarios financieros atractivos?

HeyGen es un intuitivo Creador de Anuncios de Vídeo AI diseñado para los especialistas en marketing, que te permite crear fácilmente anuncios de vídeo financieros de alta calidad. Aprovecha las Plantillas de Vídeo profesionales, Avatares de AI y funciones de Anuncios de Vídeo Personalizados para cautivar a tu audiencia y aumentar las ventas.

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para mis anuncios de vídeo?

HeyGen te ofrece una amplia flexibilidad creativa con su editor de arrastrar y soltar. Personaliza plantillas de vídeo, añade animaciones y efectos, integra voces en off dinámicas e incluye llamadas a la acción poderosas para que tus Anuncios de Vídeo realmente destaquen.

¿Puedo integrar avatares de AI únicos en mis campañas publicitarias financieras usando HeyGen?

Sí, HeyGen te permite incorporar avatares de AI realistas en tus proyectos de creador de vídeos publicitarios financieros, proporcionando una forma única y atractiva de presentar tu contenido. Esto eleva el atractivo visual de tus Anuncios de Vídeo Personalizados, haciéndolos más memorables para tu audiencia objetivo.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de diversos anuncios de vídeo en línea?

HeyGen funciona como un creador de anuncios de vídeo en línea todo en uno, simplificando todo el proceso creativo para varios Anuncios de Vídeo. Desde la selección de plantillas de vídeo profesionales hasta la generación de voces en off diversas en más de 50 idiomas, HeyGen te ayuda a producir eficientemente anuncios de alto impacto para cualquier campaña de marketing.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo